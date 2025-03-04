記事"CSSセレクタを使用した HTML ページからの構造化データの抽出"についてのディスカッション - ページ 2 12 新しいコメント Stanislav Korotky 2023.04.29 18:11 #11 Kaijun Wang #:すみません、このhtmlのcssセレクタは今は使えないのでしょうか？ソースコードをダウンロードしたのですが、書き方がコンパイルできないことがわかりました。 MQL5は常に変化しているため、既存のソースコードとの互換性が壊れていることがよくあります。 こちら（添付）をお試しください。 ファイル: WebDataExtractor.mq5 45 kb Stanislav Korotky 2023.09.25 19:30 #12 小さなバグ修正（値のない属性に関連）と追加（子要素の特性による親要素の選択と、属性の否定条件-いずれもCSS標準外の革新）。 ファイル: WebDataExtractor.mq5 46 kb Renat Akhtyamov 2024.02.03 09:10 #13 それでも、XPathを 使った構文解析のトピックの続きに興味がある。 Mahdi Ebrahimzadeh 2025.03.04 00:56 #14 MetaQuotes:新しい記事CSSセレクタを使ってHTMLページから構造化データを抽出する が公開されました：著者Stanislav Korotky このEAをダウンロードしてコンパイルしようとしたところ、エラーがたくさん出ました！ 何か見落としているのでしょうか？ 編集/更新しました： 私はそれが無料ではないことを知りました！なぜそれは記事ですか？ 確かに、所有者は無料で販売または公開する権利を持っていますが、それはマーケティングのトリックのように見えるか、私はちょうど大胆ないくつかの簡単なものを作っている？ Fernando Carreiro 2025.03.04 01:04 #15 @Mahdi Ebrahimzadeh #: このEAをダウンロードし、コンパイルしようとしたところ、たくさんのエラーが出ました！確かに私は何かを見逃しています。 MQL5が何年もかけて変化したことを考えると、この記事のコードはもはや完全に有効ではなく、調整が必要かもしれません。 Mahdi Ebrahimzadeh 2025.03.04 01:11 #16 Fernando Carreiro #: MQL5が何年もかけて変化してきたことを考えると、記事のコードはもはや完全に有効ではなく、調整が必要なのかもしれません。 フェルナンド、回答ありがとう。） というのも、クラスを含むコードの主要部分が存在しないからです。 Lorentzos Roussos 2025.03.04 10:56 #17 Mahdi Ebrahimzadeh #:フェルナンド、ありがとう。）というのも、クラスを含むコードの主要部分が存在しないからです。 また、サイトのコード（フロントエンドで提供される）も変更されている必要があります。 あなたは何を抽出しようとしていますか？ Stanislav Korotky 2025.03.04 13:14 #18 Mahdi Ebrahimzadeh #:このEAをダウンロードしてコンパイルしようとしたら、エラーがたくさん出た！何か見落としているのでしょうか？編集/更新しました：無料ではないことがわかりました！では、なぜ記事なのでしょうか？ 確かに、所有者は無料で販売または公開する権利を持っていますが、それはマーケティングのトリックのように見えるか、私はちょうど大胆ないくつかの簡単なものを作っている？ 記事を読みましたか？ 「特定のウェブページの CSS セレクタの設定にヘルプが必要な場合は、WebDataExtractor (MetaTrader 4 用、MetaTrader 5 用) を購入し、製品サポートの一環として推奨を受けることができます。しかし、ソースコードが利用可能なため、全機能を使用し、必要に応じて拡張することができます。これは完全に無料です。" コンパイルに関しては、私のところではエラーなしで動作しています。ソースコードを添付します。 ファイル: WebDataExtractor.zip 24 kb 12 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すみません、このhtmlのcssセレクタは今は使えないのでしょうか？
ソースコードをダウンロードしたのですが、書き方がコンパイルできないことがわかりました。
MQL5は常に変化しているため、既存のソースコードとの互換性が壊れていることがよくあります。
こちら（添付）をお試しください。
新しい記事CSSセレクタを使ってHTMLページから構造化データを抽出する が公開されました：
著者Stanislav Korotky
このEAをダウンロードしてコンパイルしようとしたところ、エラーがたくさん出ました！
何か見落としているのでしょうか？
編集/更新しました：
私はそれが無料ではないことを知りました！なぜそれは記事ですか？
確かに、所有者は無料で販売または公開する権利を持っていますが、それはマーケティングのトリックのように見えるか、私はちょうど大胆ないくつかの簡単なものを作っている？
このEAをダウンロードし、コンパイルしようとしたところ、たくさんのエラーが出ました！確かに私は何かを見逃しています。
MQL5が何年もかけて変化してきたことを考えると、記事のコードはもはや完全に有効ではなく、調整が必要なのかもしれません。
フェルナンド、回答ありがとう。）
というのも、クラスを含むコードの主要部分が存在しないからです。
フェルナンド、ありがとう。）
というのも、クラスを含むコードの主要部分が存在しないからです。
また、サイトのコード（フロントエンドで提供される）も変更されている必要があります。
あなたは何を抽出しようとしていますか？
このEAをダウンロードしてコンパイルしようとしたら、エラーがたくさん出た！
何か見落としているのでしょうか？
編集/更新しました：
無料ではないことがわかりました！では、なぜ記事なのでしょうか？
確かに、所有者は無料で販売または公開する権利を持っていますが、それはマーケティングのトリックのように見えるか、私はちょうど大胆ないくつかの簡単なものを作っている？
記事を読みましたか？
「特定のウェブページの CSS セレクタの設定にヘルプが必要な場合は、WebDataExtractor (MetaTrader 4 用、MetaTrader 5 用) を購入し、製品サポートの一環として推奨を受けることができます。しかし、ソースコードが利用可能なため、全機能を使用し、必要に応じて拡張することができます。これは完全に無料です。"
コンパイルに関しては、私のところではエラーなしで動作しています。ソースコードを添付します。