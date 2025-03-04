記事"CSSセレクタを使用した HTML ページからの構造化データの抽出"についてのディスカッション - ページ 2

Kaijun Wang #:

すみません、このhtmlのcssセレクタは今は使えないのでしょうか？

ソースコードをダウンロードしたのですが、書き方がコンパイルできないことがわかりました。

MQL5は常に変化しているため、既存のソースコードとの互換性が壊れていることがよくあります。

こちら（添付）をお試しください。

WebDataExtractor.mq5  45 kb
 
小さなバグ修正（値のない属性に関連）と追加（子要素の特性による親要素の選択と、属性の否定条件-いずれもCSS標準外の革新）。
WebDataExtractor.mq5  46 kb
 
それでも、XPathを 使った構文解析のトピックの続きに興味がある。
 
MetaQuotes:

新しい記事CSSセレクタを使ってHTMLページから構造化データを抽出する が公開されました：

著者Stanislav Korotky

このEAをダウンロードしてコンパイルしようとしたところ、エラーがたくさん出ました！



何か見落としているのでしょうか？



編集/更新しました：

私はそれが無料ではないことを知りました！なぜそれは記事ですか？

確かに、所有者は無料で販売または公開する権利を持っていますが、それはマーケティングのトリックのように見えるか、私はちょうど大胆ないくつかの簡単なものを作っている？

 
MQL5が何年もかけて変化したことを考えると、この記事のコードはもはや完全に有効ではなく、調整が必要かもしれません。
 
フェルナンド、回答ありがとう。）

というのも、クラスを含むコードの主要部分が存在しないからです。

 
また、サイトのコード（フロントエンドで提供される）も変更されている必要があります。

あなたは何を抽出しようとしていますか？

 
記事を読みましたか？

「特定のウェブページの CSS セレクタの設定にヘルプが必要な場合は、WebDataExtractor (MetaTrader 4 用、MetaTrader 5 用) を購入し、製品サポートの一環として推奨を受けることができます。しかし、ソースコードが利用可能なため、全機能を使用し、必要に応じて拡張することができます。これは完全に無料です。"

コンパイルに関しては、私のところではエラーなしで動作しています。ソースコードを添付します。

WebDataExtractor.zip  24 kb
