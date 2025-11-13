インディケータ: スーパートレンド(シンプル) - ページ 2

MT4用のバージョンはありますか？
 
時間の無駄だ。
 
Dmitriy Skub #:
リペイントだ。時間を無駄にするな。

何もリペイントしていない。価値も色も

 
Dmitriy Skub #:
それは再描画のでたらめです - 時間を無駄にしないでください。

それは等距離です - それは再描画しません、それはちょうどよく選ばれたスクリーンショットです。

距離」の選び方を知っていれば便利だ。

 
Dmitriy Skub #:
再描画なんてデタラメだ。

いいえ、1本のバーでは描画しませんが、遅れます。異なるTFで2つ使用し、両方が同じ方向を向いているときにのみ動作するのが最善です。

 
バッファが表示されず、値もわからないため、バック テストで使用することは不可能です
 

素晴らしいと思いました!!!


