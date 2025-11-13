インディケータ: スーパートレンド(シンプル) - ページ 2 12 新しいコメント Konstantin Efremov 2023.10.23 09:13 #11 MT4用のバージョンはありますか？ Dmitriy Skub 2023.10.23 12:08 #12 時間の無駄だ。 Mladen Rakic 2023.10.31 23:37 #13 Dmitriy Skub #: リペイントだ。時間を無駄にするな。 何もリペイントしていない。価値も色も Maxim Kuznetsov 2023.11.01 00:04 #14 Dmitriy Skub #: それは再描画のでたらめです - 時間を無駄にしないでください。 それは等距離です - それは再描画しません、それはちょうどよく選ばれたスクリーンショットです。 距離」の選び方を知っていれば便利だ。 Konstantin Efremov 2023.11.08 23:50 #15 Dmitriy Skub #: 再描画なんてデタラメだ。 いいえ、1本のバーでは描画しませんが、遅れます。異なるTFで2つ使用し、両方が同じ方向を向いているときにのみ動作するのが最善です。 knijo 2024.07.16 01:38 #16 バッファが表示されず、値もわからないため、バック テストで使用することは不可能です claudemirtechris gomes 2025.11.12 16:32 #17 素晴らしいと思いました!!! 12 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
