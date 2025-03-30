インディケータ: Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF:

入力パラメータに時間枠選択オプションを備えたHeiken_Ashi_Smoothed指標です。

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

作者: Nikolay Kositsin

 
表示された画像自体には、最初の2つのトレンドで誤った信号が反映されている。
 

