インディケータ: Heiken_Ashi_Smoothed_HTF 新しいコメント Automated-Trading 2019.01.22 08:27 Heiken_Ashi_Smoothed_HTF: 入力パラメータに時間枠選択オプションを備えたHeiken_Ashi_Smoothed指標です。 作者: Nikolay Kositsin ASDF ASDF 2024.05.18 08:50 #1 表示された画像自体には、最初の2つのトレンドで誤った信号が反映されている。 Xin Zhang 2025.03.30 03:03 #2 Heiken_Ashi_Smoothed_HTF のソースコードは？
