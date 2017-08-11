オーストラリア証券会社Vantage FXがヘッジ付きMetaTrader 5を提供 新しいコメント MetaQuotes 2017.08.04 13:09 オーストラリアでは MetaTrader 5 への大規模な移行が勢いを増している。最大規模のASIC管轄ブローカーの1つであるVantage FXが、この次世代マルチアセットHFTプラットフォームを顧客に提供し始めた。Vantage FX担当者は、トレーダーが取引シグナルやエキスパートアドバイザーを作業に適用できるようにする重要な製品利点の1つとしてその広大なアルゴリズム取引機能を指摘し、特に、組み込みのヘッジ能力に注目している。 Vantage FXのセールス＆マーケティング担当ディレクター、David Bily氏はMetaTrader 5の発売について「メタクオーツ・ソフトウェア社は、MetaTrader 4を外国為替取引のための優れたツールとしたすべての機能を、この新しいプラットフォームで保持、改善しています」とコメントしている。「MetaTraderの最新版はヘッジを提供し、プロのトレーダーにとって重要です。これは、更新されたプラットフォームを支持する強力な議論です。メタクオーツ・ソフトウェア社との歴史的に確立された協力関係は、Vantage FXが現代の技術とイノベーションの最前線に常に留まってトレーダーに先進的な製品を提供することを意味します。」 Bily氏は続ける。「小売外国為替取引コミュニティの自然な進歩はMetaTrader 5に向かうでしょう。結果として、我々は、お客様のニーズに対応するために早期に体制を整えたいと考えています。MetaTrader 5プラットフォームはMetaTrader 4のように見えますが、本当はVantage FXクライアントのための次世代プラットフォームです。外国為替、コモディティ、インデックスの市場を共に取引する能力を備えたMetaTrader 5プラットフォームは、当社の流動資産プロバイダーの板情報を見る能力をお客様に提供しています。ネッティングとヘッジの両方のポジション勘定システムを追加することで、MetaTrader 5のトレーダーは常に自らの口座に対する完全なリスク管理のコントロールを維持することができます」。 PSB-ForexがトレーダーにMetaTrader 5を提供 オーストラリアからブラジルまで170のグローバルブローカーがMetaTrader 5を提供 記事"MetaTrader 5 ターミナルのストラテジーテスタ内でティック作成をするアルゴリズム"についてのディスカッション 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オーストラリアでは MetaTrader 5 への大規模な移行が勢いを増している。最大規模のASIC管轄ブローカーの1つであるVantage FXが、この次世代マルチアセットHFTプラットフォームを顧客に提供し始めた。Vantage FX担当者は、トレーダーが取引シグナルやエキスパートアドバイザーを作業に適用できるようにする重要な製品利点の1つとしてその広大なアルゴリズム取引機能を指摘し、特に、組み込みのヘッジ能力に注目している。
Vantage FXのセールス＆マーケティング担当ディレクター、David Bily氏はMetaTrader 5の発売について「メタクオーツ・ソフトウェア社は、MetaTrader 4を外国為替取引のための優れたツールとしたすべての機能を、この新しいプラットフォームで保持、改善しています」とコメントしている。「MetaTraderの最新版はヘッジを提供し、プロのトレーダーにとって重要です。これは、更新されたプラットフォームを支持する強力な議論です。メタクオーツ・ソフトウェア社との歴史的に確立された協力関係は、Vantage FXが現代の技術とイノベーションの最前線に常に留まってトレーダーに先進的な製品を提供することを意味します。」
Bily氏は続ける。「小売外国為替取引コミュニティの自然な進歩はMetaTrader 5に向かうでしょう。結果として、我々は、お客様のニーズに対応するために早期に体制を整えたいと考えています。MetaTrader 5プラットフォームはMetaTrader 4のように見えますが、本当はVantage FXクライアントのための次世代プラットフォームです。外国為替、コモディティ、インデックスの市場を共に取引する能力を備えたMetaTrader 5プラットフォームは、当社の流動資産プロバイダーの板情報を見る能力をお客様に提供しています。ネッティングとヘッジの両方のポジション勘定システムを追加することで、MetaTrader 5のトレーダーは常に自らの口座に対する完全なリスク管理のコントロールを維持することができます」。