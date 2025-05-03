記事"MQL5をプログラミングの基礎: ターミナルのグローバル変数"についてのディスカッション - ページ 4 1234 新しいコメント Roman Shiredchenko 2025.05.03 07:05 #31 どうやら、この変数の動作条件が変わったようです。テスト用にロボットにこの変数を入れました（一般に、クライアント端末のグロブ変数が必要です）。 コンパイラはエラーを書き、私はそれらをvoid OnTick()で使用しました。 私はまだそれらをどのように扱うか理解できません。 ポジションをオープンする際にカスタム・インジケータの値を追跡する問題を解決する文脈で要望があります。 というのも、普通の変数でこれを行うと、ターミナルをリロードするときにこの値が失われてしまうからです。 текущее_значение_спред_куплен = NormalizeDouble(spread0,0); // 平均化するスプレッドの値を覚えておく 1234 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どうやら、この変数の動作条件が変わったようです。テスト用にロボットにこの変数を入れました（一般に、クライアント端末のグロブ変数が必要です）。
コンパイラはエラーを書き、私はそれらをvoid OnTick()で使用しました。
私はまだそれらをどのように扱うか理解できません。
ポジションをオープンする際にカスタム・インジケータの値を追跡する問題を解決する文脈で要望があります。
というのも、普通の変数でこれを行うと、ターミナルをリロードするときにこの値が失われてしまうからです。