どうやら、この変数の動作条件が変わったようです。テスト用にロボットにこの変数を入れました（一般に、クライアント端末のグロブ変数が必要です）。

コンパイラはエラーを書き、私はそれらをvoid OnTick()で使用しました。

私はまだそれらをどのように扱うか理解できません。


ポジションをオープンする際にカスタム・インジケータの値を追跡する問題を解決する文脈で要望があります。

というのも、普通の変数でこれを行うと、ターミナルをリロードするときにこの値が失われてしまうからです。

текущее_значение_спред_куплен = NormalizeDouble(spread0,0);   // 平均化するスプレッドの値を覚えておく
