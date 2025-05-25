ライブラリ: JSONシリアライズとデシリアライズ（ネイティブMQL） - ページ 18 1...1112131415161718 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2025.05.24 20:49 #171 Edgar Akhmadeev #:このトピック（1.12）のコードを書き直したフォークがあります。オリジナルで確認しましたか？ 追記：1.12はオリジナルで、かなり修正されています。どこから修正したかは覚えていませんが、おそらくこのブランチからだと思います。 。 [ 0] 0.0019640, 200.0000000, 0.0019641,25600.0000000, 0.0019644, 3000.0000000, 0.0019645, 3800.0000000, 0.0019646, 200.0000000 [10] 0.0019649, 3600.0000000, 0.0019650, 700.0000000, 0.0019651, 200.0000000, 0.0019652, 700.0000000, 0.0019653, 100.0000000 一番最後の要素で、800の代わりに100 、その他も間違っています。 1.13では1行だけ追加されています： この場合、私自身の逆アセンブラを使うつもりだ。でも、テンプレートごとに別々のコードを書きたくないんだ。 JASONを使えばもっと簡単な解析ができると思いますが、データが置換されていないか注意深くチェックする必要があります。 Aleksei Kuznetsov 2025.05.25 04:14 #172 私の関節： bin[n]=json["data"]["a"][i][0].ToDbl(); n++;//価格 bin[n]=json["data"]["b"][i][1].ToDbl(); n++;//ボリューム最初の配列からデータを読み込んでいた。コピーした後、2行目のbをaに置き換えてはいけなかった。今はすべてうまくいっている。 1...1112131415161718 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このトピック（1.12）のコードを書き直したフォークがあります。オリジナルで確認しましたか？追記：1.12はオリジナルで、かなり修正されています。どこから修正したかは覚えていませんが、おそらくこのブランチからだと思います。
。
一番最後の要素で、800の代わりに100 、その他も間違っています。
1.13では1行だけ追加されています：
この場合、私自身の逆アセンブラを使うつもりだ。でも、テンプレートごとに別々のコードを書きたくないんだ。
JASONを使えばもっと簡単な解析ができると思いますが、データが置換されていないか注意深くチェックする必要があります。
最初の配列からデータを読み込んでいた。コピーした後、2行目のbをaに置き換えてはいけなかった。
今はすべてうまくいっている。