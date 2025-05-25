ライブラリ: JSONシリアライズとデシリアライズ（ネイティブMQL） - ページ 18

Edgar Akhmadeev #:

このトピック（1.12）のコードを書き直したフォークがあります。オリジナルで確認しましたか？

追記：1.12はオリジナルで、かなり修正されています。どこから修正したかは覚えていませんが、おそらくこのブランチからだと思います。 

[ 0]     0.0019640,  200.0000000,    0.0019641,25600.0000000,    0.0019644, 3000.0000000,    0.0019645, 3800.0000000,    0.0019646,  200.0000000
[10]     0.0019649, 3600.0000000,    0.0019650,  700.0000000,    0.0019651,  200.0000000,    0.0019652,  700.0000000,    0.0019653,  100.0000000

一番最後の要素で、800の代わりに100 、その他も間違っています。

1.13では1行だけ追加されています：

この場合、私自身の逆アセンブラを使うつもりだ。でも、テンプレートごとに別々のコードを書きたくないんだ。
JASONを使えばもっと簡単な解析ができると思いますが、データが置換されていないか注意深くチェックする必要があります。

 
私の関節：
      bin[n]=json["data"]["a"][i][0].ToDbl(); n++;//価格
      bin[n]=json["data"]["b"][i][1].ToDbl(); n++;//ボリューム

最初の配列からデータを読み込んでいた。コピーした後、2行目のbをaに置き換えてはいけなかった。

今はすべてうまくいっている。

