インディケータ: 横方向のグリッドライン - ページ 2

12 新しいコメント

Vinicius Pereira De Oliveira 2025.06.04 19:11 #11

Jairo Dcs #:

こんにちは！ファイルがzip圧縮されていて開けません。

こんにちは！添付された画面から、 をクリックし、MT5にアクセスしてナビゲーターウィンドウを更新してください。インジケーターがこのウィンドウに表示されます。😊
