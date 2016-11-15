GitHubがMQL5及びMQL4言語をサポート
さらに、MQL4（MQL5は指標の作成者によってMQL4言語として扱われているので実際には両言語が含まれています）は、TIOBEのプログラム言語人気投票で41位に移行しました: http://www.tiobe.com/tiobe-index/。
最大のGitホスティングサービスの1つである GitHub が公式にMQL5およびMQL4プログラミング言語をサポートするようになりました。売買ロボットや指標開発者は、リポジトリ言語の統計情報へのアクセス、ソースコードのブラウズ中の自動構文強調表示、言語別検索結果のフィルタリングなど、GitHub Webインターフェイスで可能なすべてを利用することができます。