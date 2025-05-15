QuotazioniSezioni
Valute / BRTX
Tornare a Azioni

BRTX: BioRestorative Therapies Inc

1.45 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRTX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.40 e ad un massimo di 1.48.

Segui le dinamiche di BioRestorative Therapies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRTX News

Intervallo Giornaliero
1.40 1.48
Intervallo Annuale
1.21 2.55
Chiusura Precedente
1.45
Apertura
1.48
Bid
1.45
Ask
1.75
Minimo
1.40
Massimo
1.48
Volume
112
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-22.04%
Variazione Semestrale
-19.44%
Variazione Annuale
-15.20%
21 settembre, domenica