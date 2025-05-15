Devises / BRTX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BRTX: BioRestorative Therapies Inc
1.45 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BRTX a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.40 et à un maximum de 1.48.
Suivez la dynamique BioRestorative Therapies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRTX Nouvelles
- Are Medical Stocks Lagging Black Diamond Therapeutics (BDTX) This Year?
- BioRestorative Therapies earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- BioRestorative Therapies, Inc. (BRTX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Biorestorative Therapies, Inc. (BRTX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Zymeworks Inc. (ZYME) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- From Phase 2 Trial Results To Expansion Mode: A Look At BioRestorative's Novel Approach To Treating Chronic Pain - BioRestorative Therapies (NASDAQ:BRTX)
- BioRestorative to Participate in Benzinga All-Access Show Today to Discuss Compelling BRTX-100 Clinical Data, Leadership Enhancements and Strategic updates
- BioRestorative reports positive data from BRTX-100 stem cell therapy trial
- BioRestorative to Present Major Update on Promising Preliminary Phase 2 BRTX-100 Data at ISSCR 2025
- BioRestorative Therapies earnings missed by $0.38, revenue fell short of estimates
Range quotidien
1.40 1.48
Range Annuel
1.21 2.55
- Clôture Précédente
- 1.45
- Ouverture
- 1.48
- Bid
- 1.45
- Ask
- 1.75
- Plus Bas
- 1.40
- Plus Haut
- 1.48
- Volume
- 112
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -22.04%
- Changement à 6 Mois
- -19.44%
- Changement Annuel
- -15.20%
20 septembre, samedi