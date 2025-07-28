Valute / ASRV
ASRV: AmeriServ Financial Inc
2.88 USD 0.02 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASRV ha avuto una variazione del 0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.85 e ad un massimo di 2.95.
Segui le dinamiche di AmeriServ Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.85 2.95
Intervallo Annuale
2.03 3.42
- Chiusura Precedente
- 2.86
- Apertura
- 2.92
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Minimo
- 2.85
- Massimo
- 2.95
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- 0.70%
- Variazione Mensile
- -5.26%
- Variazione Semestrale
- 18.52%
- Variazione Annuale
- 9.51%
21 settembre, domenica