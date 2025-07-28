Währungen / ASRV
ASRV: AmeriServ Financial Inc
2.95 USD 0.09 (3.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASRV hat sich für heute um 3.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.92 bis zu einem Hoch von 2.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die AmeriServ Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.92 2.95
Jahresspanne
2.03 3.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.86
- Eröffnung
- 2.92
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- Tief
- 2.92
- Hoch
- 2.95
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 3.15%
- Monatsänderung
- -2.96%
- 6-Monatsänderung
- 21.40%
- Jahresänderung
- 12.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K