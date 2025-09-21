Valute / ALCY
ALCY: Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Class A
11.38 USD 0.18 (1.56%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALCY ha avuto una variazione del -1.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.38 e ad un massimo di 11.50.
Segui le dinamiche di Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.38 11.50
Intervallo Annuale
10.25 12.81
- Chiusura Precedente
- 11.56
- Apertura
- 11.50
- Bid
- 11.38
- Ask
- 11.68
- Minimo
- 11.38
- Massimo
- 11.50
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -1.56%
- Variazione Mensile
- -3.56%
- Variazione Semestrale
- 1.52%
- Variazione Annuale
- 5.08%
21 settembre, domenica