ALCY: Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Class A
11.50 USD 0.06 (0.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALCY hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.50 bis zu einem Hoch von 11.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.50 11.50
Jahresspanne
10.25 12.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.56
- Eröffnung
- 11.50
- Bid
- 11.50
- Ask
- 11.80
- Tief
- 11.50
- Hoch
- 11.50
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.52%
- Monatsänderung
- -2.54%
- 6-Monatsänderung
- 2.59%
- Jahresänderung
- 6.19%
