KurseKategorien
Währungen / ALCY
Zurück zum Aktien

ALCY: Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Class A

11.50 USD 0.06 (0.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALCY hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.50 bis zu einem Hoch von 11.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
11.50 11.50
Jahresspanne
10.25 12.81
Vorheriger Schlusskurs
11.56
Eröffnung
11.50
Bid
11.50
Ask
11.80
Tief
11.50
Hoch
11.50
Volumen
1
Tagesänderung
-0.52%
Monatsänderung
-2.54%
6-Monatsänderung
2.59%
Jahresänderung
6.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K