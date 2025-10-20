Definisci qui le tue specifiche dei requisiti, punto per punto. Descrivi le tue esigenze in modo breve e chiaro, affinché il potenziale sviluppatore sia in grado di valutare correttamente la complessità dell'ordine e il suo costo, nonché il tempo di esecuzione richiesto.

Una descrizione sbagliata o troppo generica potrebbe far sì che il tuo ordine venga ignorato, e potrebbe comportare un allungamento eccessivo dei tempi di negoziazione dei dettagli.

Ricorda: Ti consigliamo di dedicare trenta minuti alla preparazione di un buon testo, piuttosto che perdere ore e giorni a risolvere eventuali incomprensioni sorte dopo la conclusione dell'accordo o al momento della consegna dell'ordine.