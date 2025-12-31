Specifiche
Descrizione Strategia:
Il Bot deve operare su timeframe H4 (4 Ore).
Deve gestire due coppie con parametri diversi (Magic Number separati).
Regole di Ingresso (Validità alla chiusura della candela precedente):
1. Williams %R (Periodo 610):
- Long: Incrocio a rialzo sopra -80 (da zona oversold).
- Short: Incrocio a ribasso sotto -20 (da zona overbought).
2. Breakout (Periodo N):
- Long: Chiusura > Massimo delle N candele precedenti (Shift 1).
- Short: Chiusura < Minimo delle N candele precedenti (Shift 1).
- Parametro N: 10 per EURUSD, 6 per USDJPY.
3. Filtri (Obbligatori per entrambi i segnali):
- Long: Close > SMA (Periodo X) AND RSI (14) > 50.
- Short: Close < SMA (Periodo X) AND RSI (14) < 50.
- Parametro SMA: 200 per EURUSD, 129 per USDJPY.
Regole di Uscita (Hard Rules):
1. Stop Loss (SL): ATR(14) * Moltiplicatore_SL (su candela di segnale).
2. Take Profit (TP): ATR(14) * Moltiplicatore_TP (su candela di segnale).
3. Time Stop (Cruciale):
- Chiudere forzatamente il trade se sono passate Y barre dall'apertura senza toccare SL/TP.
- Parametro Y: 4 barre (16h) per EURUSD, 5 barre (20h) per USDJPY.
Money Management (Fondamentale):
- Risk Percent: 1.5% del saldo corrente (Equity) per ogni trade.
- Il bot deve ricalcolare i lotti automaticamente ad ogni nuovo trade basandosi sul saldo aggiornato (inclusi depositi esterni).
Parametri Esterni Modificabili (Inputs):
- Magic Number
- Risk %
- SMA Period
- Breakout Period
- Time Stop Bars
- SL Multiplier
- TP Multiplier
