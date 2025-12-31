FreelanceSezioni

Trend Following EA with Time Exit & Breakout Logic (MT4)

MQL4 Esperti Forex Trading robot/indicator debugging

Specifiche

Descrizione Strategia:
Il Bot deve operare su timeframe H4 (4 Ore).
Deve gestire due coppie con parametri diversi (Magic Number separati).

Regole di Ingresso (Validità alla chiusura della candela precedente):
1.  Williams %R (Periodo 610):
    -   Long: Incrocio a rialzo sopra -80 (da zona oversold).
    -   Short: Incrocio a ribasso sotto -20 (da zona overbought).
2.  Breakout (Periodo N):
    -   Long: Chiusura > Massimo delle N candele precedenti (Shift 1).
    -   Short: Chiusura < Minimo delle N candele precedenti (Shift 1).
    -   Parametro N: 10 per EURUSD, 6 per USDJPY.
3.  Filtri (Obbligatori per entrambi i segnali):
    -   Long: Close > SMA (Periodo X) AND RSI (14) > 50.
    -   Short: Close < SMA (Periodo X) AND RSI (14) < 50.
    -   Parametro SMA: 200 per EURUSD, 129 per USDJPY.

Regole di Uscita (Hard Rules):
1.  Stop Loss (SL): ATR(14) * Moltiplicatore_SL (su candela di segnale).
2.  Take Profit (TP): ATR(14) * Moltiplicatore_TP (su candela di segnale).
3.  Time Stop (Cruciale):
    -   Chiudere forzatamente il trade se sono passate Y barre dall'apertura senza toccare SL/TP.
    -   Parametro Y: 4 barre (16h) per EURUSD, 5 barre (20h) per USDJPY.

Money Management (Fondamentale):
-   Risk Percent: 1.5% del saldo corrente (Equity) per ogni trade.
-   Il bot deve ricalcolare i lotti automaticamente ad ogni nuovo trade basandosi sul saldo aggiornato (inclusi depositi esterni).

Parametri Esterni Modificabili (Inputs):
-   Magic Number
-   Risk %
-   SMA Period
-   Breakout Period
-   Time Stop Bars
-   SL Multiplier
-   TP Multiplier

