un indicatore che visualizzi dei pallini sulle strutture esterne, che abbia la possibilita di inserirli su i seguenti timeframe m1,m5,m15,H1,H4,Daily,Weekly,Monthly con la possibilità di attivarli e disattivarli, come regola, in mezzo a 2 minimi ci deve essere un massimo e in mezzo a 2 massimi ci deve essere un minimo, ma solo dopo aver superato la struttura precedente seguendo il trend