Librerie: CFastFile - classe per lavorare con array di byte come file

CFastFile - classe per lavorare con array di byte come file:

La classe CFastFile elimina la necessità di scrivere i dati in un file fisico sul disco. Ciò consente di ottenere una notevole accelerazione nel lavoro con i dati.

Versioni della libreria

1.01 - corretta la copia delle strutture su union

File:
FastFile.mqh  14 kb
 
o_o:

La cosa più interessante è che le funzioni native sono un po' storte, ma questa libreria funziona senza problemi. Mi è piaciuto anche il fatto che ho imparato a cosa serve il tipo union, a prima vista strano)).

Ma c'è una cosa strana. Dice che:

La classe implementa tutte le funzioni principali della famiglia FileWriteXXX/FileReadXXX. In altre parole, senza modificare la logica e il codice del vostro programma, potete facilmente passare dall'uso di file fisici al lavoro veloce con le loro immagini in memoria. I dati vengono memorizzati e letti non con un vero e proprio file fisico, ma con una matrice di uchar.

Quindi i dati vengono scritti su file in ogni caso. Sì, dall'array di uchar, ma vengono scritti. E allora perché sarebbe più veloce scrivere i dati in questo modo rispetto alle funzioni standard?
