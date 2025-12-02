Librerie: CFastFile - classe per lavorare con array di byte come file
Versioni della libreria
1.01 - corretta la copia delle strutture su union
1.01 - corretta la copia delle strutture nell'unione
La cosa più interessante è che le funzioni native sono un po' storte, ma questa libreria funziona senza problemi. Mi è piaciuto anche il fatto che ho imparato a cosa serve il tipo union, a prima vista strano)).
Ma c'è una cosa strana. Dice che:
La classe implementa tutte le funzioni principali della famiglia FileWriteXXX/FileReadXXX. In altre parole, senza modificare la logica e il codice del vostro programma, potete facilmente passare dall'uso di file fisici al lavoro veloce con le loro immagini in memoria. I dati vengono memorizzati e letti non con un vero e proprio file fisico, ma con una matrice di uchar.
CFastFile - classe per lavorare con array di byte come file:
La classe CFastFile elimina la necessità di scrivere i dati in un file fisico sul disco. Ciò consente di ottenere una notevole accelerazione nel lavoro con i dati.
Author: ---