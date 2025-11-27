Librerie: Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Go
Malevich sta riposando. Non esiste un'immagine più spaventosa, perché gli investitori non hanno nulla da spaventare.
Wow! Ho incontrato molte cose, ma questa è la prima volta che ho avuto la diarrea cerebrale! Beh, lasciatemi spiegare. Questo è il risultato del 2011 con parametri predefiniti e senza abbellimenti di ottimizzazione. Che cosa dice? Che se un investitore medio, che per lo più ha fallito nel 2011, avesse stupidamente puntato questo esperto sull'oro, alla fine dell'anno avrebbe avuto un risultato molto migliore di quello ottenuto nella maggior parte dei fondi di investimento del mondo. Quindi tutto in questo mondo è relativo e suppongo che in qualsiasi attività il mezzo più forte per spaventare gli altri siano gli individui con un comportamento da rinoceronte.
provato a compilare ma errore
'CMoving_Average' - dichiarazione senza tipo go.mq5 109 11
'MA' - identificatore non dichiarato go.mq5 113 22
Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Go:
Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale di apertura delle posizioni è la comparsa di una freccia colorata dell'indicatore Go.
Author: Nikolay Kositsin