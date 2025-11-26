Script: Test OpenCL
Siete pazzi - congratulazioni.
Il tester supporta anche OpenCL?
Siete pazzi - congratulazioni.
Il tester supporta anche OpenCL?
Appena ho visto "2012.02.13 09:07:19 Terminal GPU: NVIDIA Corporation GeForce 8800 GTS con OpenCL 1.0 (12 unità, 1188 MHz, 320 Mb, versione 285.62", ho pensato: OMG! OMG! OMG! OMG! . Sono andato direttamente sul forum. :D
Questa è la cosa più bella di sempre, questo renderebbe tutti i test molto più veloci, le gpu continuano a progredire all'interno della legge di Mooore.
Ad ogni modo, sono davvero entusiasta, ma ancora non so se sarà di grande aiuto, perché a volte metto il mio quad gratis su tester cloud, e di solito è inattivo. Sembra che la gente non faccia più tanti test. Qualche statistica sul carico del cloud?
Appena ho visto "2012.02.13 09:07:19 Terminal GPU: NVIDIA Corporation GeForce 8800 GTS con OpenCL 1.0 (12 unità, 1188 MHz, 320 Mb, versione 285.62", ho pensato: OMG! OMG! OMG! OMG! . Sono andato direttamente sul forum. :D
Questa è la cosa più bella di sempre, questo renderebbe tutti i test molto più veloci, le gpu continuano a progredire all'interno della legge di Mooore.
Ad ogni modo, sono davvero entusiasta, ma ancora non so se sarà di grande aiuto, perché a volte metto il mio quad gratis su tester cloud, e di solito è inattivo. Sembra che la gente non faccia più tanti test. Qualche statistica sul carico del cloud?
Sei riuscito a eseguire lo script di esempio e a vedere l'insieme di Mandelbrot?
Lo script non si avvia e restituisce solo un errore poiché non riesce ad aprire il contesto nonostante il Terminale segnali la GPU:
PI 0 opencltest(EURUSD,H1) 06:40:09 OpenCL non trovato
2012.02.15 06:30:51 Terminale GPU: NVIDIA Corporation GeForce GTX 560M con OpenCL 1.1 (4 unità, 1550 MHz, 3072 Mb, versione 286.16)
Sì, sono riuscito a farlo partire, ma dopo averlo fermato quella cosa blu non scompare, ho dovuto chiudere la finestra della coppia di valute per farla scomparire.
Comunque, la tmeperatura della mia gpu stava aumentando, il che significa che ha fatto qualcosa.
Come utilizzare questo miracolo nel trading?
Per meditare, per rilassarsi :)
Questo è uno script che dimostra le possibilità della tecnologia, qual è l'uso che se ne fa.
Meditare, insomma, rilassarsi :)
Questo è uno script che dimostra le possibilità della tecnologia, a cosa serve qui.
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Test OpenCL:
Un piccolo esempio di calcolo del frattale di Mandelbrot in OpenCL, che accelera notevolmente il calcolo rispetto all'implementazione software di circa 100 volte.
Author: MetaQuotes