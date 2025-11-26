Librerie: Mappatura dei file senza DLL
Alex, hai previsto di passare un handle di file virtuale a un altro thread?
Non l'ho trovato, se c'è, indicatemelo.
ZY Ma in generale, questa è una buona cosa.
Alex, hai mai pensato di passare l'handle di un file virtuale a un altro thread?
Qual è il problema?
Nessun problema, ho incapsulato l'handle e l'ho passato a un altro oggetto, tutto funziona.
Sto solo cercando dove hai fornito un tale trasferimento di accesso ai file.
nella classe CMemMapApi l'handle di memoria deve essere memorizzato dal programma che lo utilizza (questo oggetto).
e in CMemMapFile - l'handle è memorizzato in public m_hmem
Allora non ho capito bene qualcosa :)
specificare dopo la chiusura del file che può essere aperto in un altro programma o
viene distrutto dopo la chiusura?
e quando il file viene distrutto e la memoria viene liberata?
Ho capito, non si possono passare gli handle, ma basta aprire un nuovo thread con il nome del file.
Nikolay, perché ho fatto tutto questo? :) naturalmente, in modo che diversi software possano scrivere/leggere contemporaneamente in un file comune.
Alex, grazie per il tuo lavoro. Non ho ancora provato a usarlo, perché è ancora un argomento nuovo per me, devo leggere (gli articoli suggeriti da Rashid). Ma ecco una domanda per il momento. Nel titolo dell'argomento è sottolineato - senza DLL. Ma c'è un appello a kernel32.dll e a msvcrt.dll. Quindi questa soluzione non è adatta al mercato?
Non è adatta al mercato (anche se è ancora in discussione), ma Renat ha detto che avrebbe pensato di implementare queste cose nello standard MQL5.
Nel titolo intendevo dire senza dll auto-scritte, dopo tutto le dll standard di Windows sono più sicure di quelle auto-scritte.
Sì, intendevo senza dll autoscritte. E quelle standard sono sicure nel senso che tutti sanno cosa fanno.
per il mercato questa soluzione (secondo le regole esistenti) non è adatta.
ma il mercato (spero davvero) accetterà la mia proposta di variante di base : è possibile pubblicare un Expert Advisor che richiama funzioni dalla ex5-library.
In altre parole, tutte le chiamate alle dll sono inserite in ex5, che non è esposto sul mercato, ma si trova nella base di codice o sul sito dello sviluppatore.
Mappatura dei file senza DLL:
Classe MQL5 che lavora direttamente con la mappatura, senza utilizzare una DLL scritta in proprio.
Author: ---