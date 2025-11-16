Indicatori: Fx10
Ciao, molto bello l'indicatore, puoi codificarlo per MQ4 per favore?????
camisa:Vedere https://www.mql5.com/ru/code/7564
Autore: Nikolay Kositsin
Grazie! Ottimo indicatore, posso dire che è molto, molto buono.
- L'ho eseguito nel tester senza stop-o-v e tutti i tipi di trucchi.
Indicatore di segnale semaforico che forma i suoi valori in base ai dati di cinque indicatori tecnici: LWMA, SMA, RSI, Stocastico, MACD.
