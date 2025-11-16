Indicatori: Fx10

Fx10:

Indicatore di segnale semaforico che forma i suoi valori in base ai dati di cinque indicatori tecnici: LWMA, SMA, RSI, Stocastico, MACD.

Fx10

Author: Nikolay Kositsin

 
Ciao, molto bello l'indicatore, puoi codificarlo per MQ4 per favore?????
 
camisa:
Ciao, molto bello l'indicatore, puoi codificarlo per MQ4 per favore????
Vedere https://www.mql5.com/ru/code/7564
Automated-Trading:

Fx10:

Autore: Nikolay Kositsin

Grazie! Ottimo indicatore, posso dire che è molto, molto buono.

- L'ho eseguito nel tester senza stop-o-v e tutti i tipi di trucchi.

Fx10Fx10Fx10Fx10.PNG

SanAlex:

Grazie! Ottimo indicatore. si potrebbe dire molto, molto buono.

- L'ho eseguito nel tester senza soste e con tutti i tipi di trucchi.

L'ho cambiato un po' - il segnale era uno.

Fx10

Fx10Fx10

File:
7777.mq5  19 kb
 
SanAlex:

Grazie! Ottimo indicatore. si può dire che è molto, molto buono.

Non posso dire nulla sull'indicatore. E sul grafico, la crescita è solo sulla sezione del 10%.
