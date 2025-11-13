Indicatori: Regressione lineare

Nuovo commento
 

Regressione lineare:

Quando viene applicato ai mercati finanziari, questo metodo è tipicamente utilizzato per identificare i momenti di eccessiva deviazione dei prezzi dai livelli "normali".

Regressione lineare

Author: Nikolay Kositsin

 
Molto bene....noltre ad osservare quando i prezzi attraversano le linee limite di scalping, possiamo anche vedere chiaramente il canale di tendenza dei prezzi.
 

Come caricare questi indicatori su una strategia in MQL5? Mi dà un errore quando cerco di caricare iCustom, qualche suggerimento?

 
financebarny #:

Come caricare questi indicatori su una strategia in MQL5? Mi dà un errore quando cerco di caricare iCustom, qualche suggerimento?

Mi spiace per la mia risposta tardiva, ma questo indicatore disegna oggetti senza buffer di indicatori. iCustom chiama solo i buffer di indicatori.

Date un'occhiata a iBarShift e ObjectGetValueByTime, collegateli tra loro tramite variabili, assegnate i valori di spostamento delle barre per ogni riga al proprio array di buffer (in un ciclo) e poi avrete accesso ai valori di spostamento di ogni riga come buffer.

Documentation on MQL5: Timeseries and Indicators Access / iTime
Documentation on MQL5: Timeseries and Indicators Access / iTime
  • www.mql5.com
iTime - Timeseries and Indicators Access - MQL5 Reference - Reference on algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5
 
Adoro questo canale. Grazie per la condivisione.
Nuovo commento