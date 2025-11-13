Indicatori: Regressione lineare
Molto bene....noltre ad osservare quando i prezzi attraversano le linee limite di scalping, possiamo anche vedere chiaramente il canale di tendenza dei prezzi.
Come caricare questi indicatori su una strategia in MQL5? Mi dà un errore quando cerco di caricare iCustom, qualche suggerimento?
Come caricare questi indicatori su una strategia in MQL5? Mi dà un errore quando cerco di caricare iCustom, qualche suggerimento?
Mi spiace per la mia risposta tardiva, ma questo indicatore disegna oggetti senza buffer di indicatori. iCustom chiama solo i buffer di indicatori.
Date un'occhiata a iBarShift e ObjectGetValueByTime, collegateli tra loro tramite variabili, assegnate i valori di spostamento delle barre per ogni riga al proprio array di buffer (in un ciclo) e poi avrete accesso ai valori di spostamento di ogni riga come buffer.
Adoro questo canale. Grazie per la condivisione.
Regressione lineare:
Quando viene applicato ai mercati finanziari, questo metodo è tipicamente utilizzato per identificare i momenti di eccessiva deviazione dei prezzi dai livelli "normali".
Author: Nikolay Kositsin