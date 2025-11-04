Sistemi Esperti: EQUILIBRIO-2011
Autore: Ivan Ivanov
"Lo svantaggio è il momento del riavvio. La variabile "BestBallance" viene annullata. Se la perdita attuale è superiore al 10%, si chiude con una perdita. Soluzione: è possibile impostare un valore maggiore in "OnInit"."
Perché non utilizzare una variabile GLOBALE? Al riavvio sarà conservata.
In realtà ho provato a renderla "extern". In questo modo è possibile impostare qualsiasi valore, ma si è rivelato inadatto al campionato: la voce non è disponibile dopo l'avvio.
Mi sembra che questa dovrebbe essere la "soluzione", perché in questo modo si può influenzare il comportamento del programma al momento del riavvio. .
Naturalmente, mi riferivo alle "Variabili globali del terminale client", che vengono mantenute indipendentemente dal riavvio del terminale e di EA.
backtestato e provato l'ottimizzazione
ho notato forti picchi con i drawdown massimi
ho controllato il codice
-> ho scoperto il "sistema di scommesse d'Alembert".
Grazie per il codice esperto, ma... i sistemi di scommesse sono solo per gli scommettitori :-(
è stato creato per l'ATC, quindi non importa che contenga un sistema di scommesse: non ci sono soldi in gioco.
Salve, potreste dirmi di quale variabile parla questo EA e quale valore assegnargli?
Grazie.
EQUILIBRIO-2011:
Gridder multicurrency con limitazione del rischio (versione presentata all'Automated Trading Championship 2011 e aggiornata).
