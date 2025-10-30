Indicatori: SVS_Trend
К величайшему сожалению, сам автор не оставил никаких комментариев к своему гениальному творению, и поэтому полный и исчерпывающий смысл сигналов, которые оно генерирует остается неясным.
Nikolay, cosa ti ha spinto a riscrivere questo indicatore?
Lo utilizza? Qualcuno ti ha chiesto di farlo? Riscrivi semplicemente tutto?
Una controdomanda: perché personalmente non ti piace così tanto da fare domande così, non proprio, per usare un eufemismo, delicate? Personalmente l'ho trovato abbastanza interessante, tutto qui. Beh, perché non fare a volte cose che sono solo abbastanza interessanti. E se siete così preoccupati per la mancanza di commenti a questo, a mio parere, capolavoro, dov'eravate quando riempivate il codebase di MQL4? Probabilmente lì c'è la metà di questa bontà. Inoltre, la qualità del codice non era neanche lontanamente paragonabile alla mia!
Credo che nient'altro che il denaro possa motivare maggiormente a portare codice di dubbia utilità in tali volumi.
А! Sono sempre le stesse facce! Un altro scenario provato! Possiamo solo rallegrarci del fatto che i tempi dei compagni LYSENKO sono passati da un pezzo, e loro non possono fare altro che commenti sdentati e irrilevanti!
Possiamo solo rallegrarci del fatto che i tempi dei compagni LYSENKO sono passati da molto tempo, e non possono fare altro che commenti sdentati e irrilevanti!
) Non me ne frega niente di te. Ho solo espresso la mia opinione, non solo mia tra l'altro, a quanto pare.
Una controdomanda: che cosa non le piace personalmente di lui da porre domande così, per usare un eufemismo, di cattivo gusto? Personalmente lo trovo abbastanza interessante, tutto qui. Beh, perché non fare a volte cose che sono solo abbastanza interessanti. E se siete così preoccupati per la mancanza di commenti a questo, a mio parere, capolavoro, dov'eravate quando riempivate il codebase di MQL4? Probabilmente lì c'è la metà di questa bontà. Inoltre, la qualità del codice non era neanche lontanamente paragonabile alla mia!
Non volevo offenderti. I vostri sforzi nel porting dei codici meritano senza dubbio un incoraggiamento. Solo che non capisco perché si debba riscrivere una tale schifezza.
Il database di mql4 è stato il primo centralizzato e pubblico, quindi la domanda "Perché riscrivere?" non poteva essere posta lì.
E se fossi un moderatore, credetemi, ci sarebbe molta meno merda (oh, scusate, codici inutili, a mio avviso) in esso.
Di nuovo, mi dispiace se ho toccato un nervo scoperto. Non avresti dovuto infierire...
Soldi - indirettamente, attraverso gli ordini di rating-popolarità?
Per quanto ne so, MQ non paga i codici, quindi non c'è alcun beneficio diretto.
E il prezzo del rating guadagnato in questo modo, secondo me, non è molto alto...
SVS_Trend:
Indicatore di tendenza.
Author: Nikolay Kositsin