Indicatori: Barre VQ
Ho riscontrato durante la compilazione di questo indicatore 20 errori. Sono l'unico ad avere questo problema? Se sì, cosa sto facendo di sbagliato?
Ecco il problema,
non è possibile aprire "C:\Users\Owner\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\02E1FE87175CB18640D627D59E4CB3DF\MQL5\include\SmoothAlgorithms.mqh" include il file VQbars.mq5 35 11
'CXMA' - dichiarazione senza tipo VQbars.mq5 38 1
'CMomentum' - dichiarazione senza tipo VQbars.mq5 39 1
'Smooth_Method' - dichiarazione senza tipo VQbars.mq5 73 7
'XMAO' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 93 21
'VQMA_Method' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 93 39
'XMAO' - struct o classe di tipo atteso VQbars.mq5 93 21
'XMAO' - struct o tipo di classe previsto VQbars.mq5 97 4
'XMAO' - struct o tipo di classe previsto VQbars.mq5 98 4
'XMAO' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 166 12
'XMAC' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 167 12
'XMAC' - struct o tipo di classe previsto VQbars.mq5 167 12
'XMAH' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 168 12
'XMAH' - struct o tipo di classe previsto VQbars.mq5 168 12
'XMAL' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 169 12
'XMAL' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 169 12
'XMAL' - struct o tipo di classe previsto VQbars.mq5 169 12
'MOM' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 170 15
'MOM' - struct o tipo di classe previsto VQbars.mq5 170 15
20 errore/i, 0 avviso/i 21 1
qualsiasi risposta sarà apprezzata
Barre VQ:
Un indicatore di tendenza che mette dei punti colorati sul grafico dei prezzi in base alla direzione della tendenza.
Author: Nikolay Kositsin