Indicatori: Barre VQ

Un indicatore di tendenza che mette dei punti colorati sul grafico dei prezzi in base alla direzione della tendenza.

Author: Nikolay Kositsin

 

Ho riscontrato durante la compilazione di questo indicatore 20 errori. Sono l'unico ad avere questo problema? Se sì, cosa sto facendo di sbagliato?

Ecco il problema,

non è possibile aprire "C:\Users\Owner\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\02E1FE87175CB18640D627D59E4CB3DF\MQL5\include\SmoothAlgorithms.mqh" include il file VQbars.mq5 35 11
'CXMA' - dichiarazione senza tipo VQbars.mq5 38 1
'CMomentum' - dichiarazione senza tipo VQbars.mq5 39 1
'Smooth_Method' - dichiarazione senza tipo VQbars.mq5 73 7
'XMAO' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 93 21
'VQMA_Method' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 93 39
'XMAO' - struct o classe di tipo atteso VQbars.mq5 93 21
'XMAO' - struct o tipo di classe previsto VQbars.mq5 97 4
'XMAO' - struct o tipo di classe previsto VQbars.mq5 98 4
'XMAO' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 166 12

'XMAC' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 167 12
'XMAC' - struct o tipo di classe previsto VQbars.mq5 167 12
'XMAH' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 168 12
'XMAH' - struct o tipo di classe previsto VQbars.mq5 168 12
'XMAL' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 169 12

'XMAL' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 169 12
'XMAL' - struct o tipo di classe previsto VQbars.mq5 169 12
'MOM' - identificatore non dichiarato VQbars.mq5 170 15
'MOM' - struct o tipo di classe previsto VQbars.mq5 170 15
20 errore/i, 0 avviso/i 21 1

qualsiasi risposta sarà apprezzata

 
Ho corretto il problema. non c'è bisogno di rispondere.
 
Esiste un codice su MT4?
 
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato su Code Base на mql4.com il 17.07.2008.
 
VQ è l'indice di qualità della volatilità, originariamente tradotto da easylanguage a mql4 e poi a mql5. In generale, si tratta di un ottimo indicatore, su cui si basano diversi buoni Expert Advisor.
