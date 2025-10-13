Indicatori: Stocastico-X8
Come fare trading con l'Oscillatore Stocastico (basato sull'articolo di dailyfx.com)
- Lo Stocastico lento fornisce chiari segnali in una strategia forex
- Prendete solo i segnali provenienti da livelli di ipercomprato o ipervenduto
- Filtrare i segnali forex in modo da prendere solo quelli in direzione del trend
Lo Stocastico è un semplice oscillatore di momentum sviluppato da George C. Lane alla fine degli anni Cinquanta. Essendo un oscillatore di momento, lo Stocastico può aiutare a determinare quando una coppia di valute è in ipercomprato o in ipervenduto. Poiché l'oscillatore ha più di 50 anni, ha superato la prova del tempo e questo è un motivo importante per cui molti trader lo utilizzano ancora oggi.
Sebbene esistano diverse varianti dello stocastico, oggi ci concentreremo esclusivamente sullo stocastico lento.
Lo stocastico lento si trova nella parte inferiore del grafico ed è composto da due medie mobili. Queste medie mobili sono vincolate tra 0 e 100. La linea blu è la linea %K e la linea rossa è la linea %D. Dal momento che la %D è una media mobile della %K, anche la linea rossa sarà in ritardo o in ritardo rispetto alla linea blu.
I trader sono costantemente alla ricerca di modi per cogliere le nuove tendenze che si stanno sviluppando. Pertanto, gli oscillatori di momentum possono fornire indizi quando il momentum del mercato sta rallentando, il che spesso precede un cambiamento di tendenza. Di conseguenza, un trader che utilizza lo stocastico può vedere questi cambiamenti di tendenza sul proprio grafico.
Il momentum cambia direzione quando le due linee dello stocastico si incrociano. Pertanto, il trader coglie un segnale nella direzione dell'incrocio quando la linea blu incrocia la linea rossa.
Come si può vedere dall'immagine precedente, le tendenze a breve termine sono state rilevate dallo Stocastico. Tuttavia, i trader sono sempre alla ricerca di modi per migliorare i segnali in modo da rafforzarli. Ci sono due modi per filtrare queste operazioni e migliorare la forza del segnale.
1 - Cercare gli incroci a livelli estremi
Naturalmente, un trader non vuole cogliere tutti i segnali che appaiono. Alcuni segnali sono più forti di altri. Il primo filtro che possiamo applicare all'oscillatore consiste nel prendere i cross over che si verificano a livelli estremi.
Dato che l'oscillatore è vincolato tra 0 e 100, l'ipercomprato è considerato al di sopra del livello 80. D'altra parte, l'ipervenduto è considerato sotto il livello 20. Pertanto, i cross down che si verificano al di sopra di 80 indicano un potenziale spostamento della tendenza al ribasso dai livelli di ipercomprato.
Allo stesso modo, un cross up che si verifica al di sotto del livello 20 indicherebbe un potenziale cambiamento di tendenza al rialzo dai livelli di ipervenduto.
2 - Filtrare le operazioni su un time frame superiore nella direzione del trend
Il secondo filtro che possiamo aggiungere è quello del trend. Se troviamo un trend rialzista molto forte, è probabile che l'oscillatore stocastico rimanga in ipercomprato per un periodo di tempo prolungato, dando molti falsi segnali di vendita.
Non vorremmo vendere un forte trend rialzista poiché sono disponibili più pip nella direzione del trend.
Pertanto, se troviamo un forte trend rialzista, dobbiamo cercare una flessione o una correzione per entrare in acquisto. Ciò significa attendere che il grafico intraday si corregga e mostri letture di ipervenduto.
A quel punto, se lo stocastico incrocia i livelli di ipervenduto, la pressione di vendita e il momentum si sono probabilmente attenuati. Questo ci fornisce un segnale di acquisto che è in linea con la tendenza più ampia.
Individuare le entrate nel Forex Trend Trade con lo Stocastico
- Un trend rialzista è composto da massimi e minimi più alti. I trader possono usare lo Stocastico per trovare entrate eccellenti dal punto di vista del rischio e della ricompensa in quei punti di supporto bassi del trend.
- Un downtrend è costituito da massimi e minimi più bassi. I trader Forex possono usare lo Stocastico per trovare eccellenti entrate con rischio di ricompensa in questi punti di resistenza alta.
- Lo Stocastico può essere utilizzato per avvisare un trader forex di stringere gli stop, ridurre la dimensione della posizione o prendere profitto una volta in un trade di tendenza.
I trader che operano nella direzione del trend giornaliero predominante hanno una percentuale di successo di gran lunga superiore rispetto a quelli che operano in controtendenza. Una delle maggiori attrattive del mercato Forex è caratterizzata da trend lunghi che offrono ai trader il potenziale di guadagnare centinaia di pip se hanno temporizzato le loro entrate con precisione e usato stop protettivi per limitare il rischio.
Ma come possono i trader trovare dove entrare con un rischio per ottenere il massimo guadagno?
Il mantra "il trend è tuo amico finché non finisce" si trova in molti libri di trading, ma sembra che molti trader forex non abbiano fatto del trend il loro amico e in alcuni casi il trend è diventato il nemico. Invece di ricevere i pips concessi ai trader che sono entrati correttamente nel trend, molti trader si sono trovati a perdere pips combattendo il trend.
Così come le persone si sono rivolte ai servizi di dating online per incontrare il loro partner ideale, i trader forex possono rivolgersi allo stocastico come un modo per rendere il trend di nuovo loro amico.
In un trend rialzista su un grafico giornaliero, le linee stocastiche %K e %D che si muovono al di sotto della linea di riferimento orizzontale "20" e tornano al di sopra della linea 20 indicano che la correzione con presa di profitto sta per finire. L'incrocio dello stocastico verso l'alto ci dice anche che gli acquirenti stanno ricominciando a entrare nel mercato. Inoltre, indica che c'è un buon supporto.
Come fare trading sul trend usando lo stocastico
La pazienza è il nome del gioco quando si cerca di fare trading con il trend. Entrare troppo presto nel trend può esporre i trader a grandi drawdown. Entrare troppo tardi riduce la quantità di profitto prima che l'oscillazione sia completata.
Utilizzate l'indicatore stocastico per trovare l'entrata "Goldilocks", non troppo presto e non troppo tardi. Una volta individuato un forte trend rialzista, attendere che lo stocastico con le impostazioni 15, 5, 5 si sposti nella regione di ipervenduto al di sotto della linea di riferimento orizzontale 20. Successivamente, attendere che le linee %K e %D si spostino di nuovo al di sopra della linea 20. Entrate long con uno stop posizionato pochi pips al di sotto dell'ultimo minimo. Impostate un limite pari ad almeno il doppio della dimensione dello stop.
Una volta in posizione rialzista, i trader cercheranno di ottenere il massimo profitto possibile. I trader di solito prendono profitto sulla loro posizione aperta o si fermano quando lo stocastico si sposta nella regione di ipercomprato. È importante notare che una coppia di valute forex può continuare a fare nuovi massimi anche se lo stocastico si trova nella regione di ipercomprato.
Quindi, la prossima volta che vedete una tendenza e non sapete come farla diventare vostra "amica", lasciate che l'indicatore stocastico vi introduca! Una volta che queste oscillazioni sono evidenziate dallo stocastico, anche il posizionamento degli stop diventa più facile. Gli incroci dello stocastico in un trend rialzista possono aiutarvi a individuare le entrate per unirsi al trend principale.
Stocastico-X8:
L'indicatore disegna una griglia di otto oscillatori stocastici su un grafico con la possibilità di modificare il numero di linee visualizzate.
Author: Nikolay Kositsin