Indicatori: TrendLineAlert

TrendLineAlert:

L'indicatore visualizza una linea di tendenza inclinata, che viene utilizzata per impostare il livello di attivazione del segnale.

Author: Nikolay Kositsin

 

HI;

GRAZIE PER IL VOSTRO BUON INDICATORE;

Ho provato ad usare 2 TrendLineAlert con nomi diversi (per esempio: TrendLineAlert_1& TrendLineAlert _2).

in alto e in basso in un intervallo;

ma dopo aver impostato il primo TrendLineAlert_1 poi ,

il secondo non funziona;

è questo il problema della fonte dell'indicatore mql;

Potete dirmi per favore se posso usare 2 di questi indicatori in un grafico insieme o no?

Grazie.

 
Salve, grazie per l'indicatore. Ma spesso si verifica un errore quando si elimina un indicatore. Poi, dopo qualche tempo, lo si aggiunge di nuovo, ma è presente nell'elenco degli indicatori, ma la linea di tendenza non è sul grafico. Per esperimento, ho scoperto che la variabile level_name="Trend_Level_1" è sempre occupata. (anche dopo aver eliminato l'indicatore). Questo può essere scoperto durante l'esperimento: aggiungo un indicatore, rimuovo l'indicatore, aggiungo solo una trendline e provo a cambiare il nome in "Trend_Level_1", poi c'è un errore che questo nome è occupato.
 
ognevoy:
Incredibile! Ma non ho assolutamente nulla di simile! Ma ho un ordine completo con il mio computer, sistema operativo e un sacco di RAM!
 

Sono uscito da questa situazione a modo mio. Assegno un nuovo nome all'indicatore, che è diverso da Trend_Level_1 (ad esempio, Trend_Level_2) e lo aggiungo al grafico. Anche il mio computer non è vecchio :-)

Funziono con Win7 x86 senza diritti di amministratore.

 

Il problema è che quando si cambia time frame perché ridipingere la linea di tendenza in una nuova posizione ogni volta

 
Buon pomeriggio! L'indicatore salta sui tick. Non c'è alcun segnale.
