Indicatori: TrendLineAlert
HI;
GRAZIE PER IL VOSTRO BUON INDICATORE;
Ho provato ad usare 2 TrendLineAlert con nomi diversi (per esempio: TrendLineAlert_1& TrendLineAlert _2).
in alto e in basso in un intervallo;
ma dopo aver impostato il primo TrendLineAlert_1 poi ,
il secondo non funziona;
è questo il problema della fonte dell'indicatore mql;
Potete dirmi per favore se posso usare 2 di questi indicatori in un grafico insieme o no?
Grazie.
Salve, grazie per l'indicatore. Ma spesso si verifica un errore quando si elimina un indicatore. Poi, dopo qualche tempo, lo si aggiunge di nuovo, ma è presente nell'elenco degli indicatori, ma la linea di tendenza non è sul grafico. Per esperimento, ho scoperto che la variabile level_name="Trend_Level_1" è sempre occupata. (anche dopo aver eliminato l'indicatore). Questo può essere scoperto durante l'esperimento: aggiungo un indicatore, rimuovo l'indicatore, aggiungo solo una trendline e provo a cambiare il nome in "Trend_Level_1", poi c'è un errore che questo nome è occupato.
Sono uscito da questa situazione a modo mio. Assegno un nuovo nome all'indicatore, che è diverso da Trend_Level_1 (ad esempio, Trend_Level_2) e lo aggiungo al grafico. Anche il mio computer non è vecchio :-)
Funziono con Win7 x86 senza diritti di amministratore.
Il problema è che quando si cambia time frame perché ridipingere la linea di tendenza in una nuova posizione ogni volta
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
TrendLineAlert:
L'indicatore visualizza una linea di tendenza inclinata, che viene utilizzata per impostare il livello di attivazione del segnale.
Author: Nikolay Kositsin