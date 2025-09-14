Script: Risk translation of percentage risk

Risk translation of percentage risk:

Tradurre le percentuali di rischio in cifre monetarie in base al saldo del conto.

Author: Conor Mcnamara

 

Ciao Conor

script molto utile. Tuttavia non ho trovato alcuna conversione di valuta nel codice per misurare il rischio in valuta del conto, che è più probabile sia l'importo degli interessi.

Grazie

Il simbolo di valuta che ho usato era codificato, non ero sicuro che ci fosse un modo per recuperare automaticamente il simbolo di valuta corretto. Il calcolo in sé è semplice, quindi le cifre dovrebbero essere precise (solo il simbolo della valuta potrebbe essere sbagliato).
 
Aggiornato ora. Ho trovato un modo per recuperare il simbolo della valuta per la valuta del conto. Ho anche migliorato il codice in modo che non ci siano etichette di testo mancanti.
 
