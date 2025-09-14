Script: Risk translation of percentage risk
Ciao Conor
script molto utile. Tuttavia non ho trovato alcuna conversione di valuta nel codice per misurare il rischio in valuta del conto, che è più probabile sia l'importo degli interessi.
Grazie
Anil Varma valuta del conto, che è più probabile sia l'importo degli interessi.
Grazie
Il simbolo di valuta che ho usato era codificato, non ero sicuro che ci fosse un modo per recuperare automaticamente il simbolo di valuta corretto. Il calcolo in sé è semplice, quindi le cifre dovrebbero essere precise (solo il simbolo della valuta potrebbe essere sbagliato).
Aggiornato ora. Ho trovato un modo per recuperare il simbolo della valuta per la valuta del conto. Ho anche migliorato il codice in modo che non ci siano etichette di testo mancanti.
ok
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Risk translation of percentage risk:
Tradurre le percentuali di rischio in cifre monetarie in base al saldo del conto.
Author: Conor Mcnamara