Discussione sull'articolo "Previsioni economiche: Esplorare il potenziale di Python"

Il nuovo articolo Previsioni economiche: Esplorare il potenziale di Python è stato pubblicato:

Come utilizzare i dati economici della Banca Mondiale per le previsioni? Cosa succede quando si combinano modelli di intelligenza artificiale ed economia?

I mercati finanziari sono un buon barometro dell'economia. Reagiscono ai minimi cambiamenti. Il risultato può essere prevedibile o inaspettato. Vediamo alcuni esempi di letture che fanno fluttuare questo barometro.

Quando il PIL cresce, i mercati di solito reagiscono positivamente. Quando l'inflazione aumenta, di solito si prevede agitazione. Quando la disoccupazione diminuisce, di solito viene vista come una buona notizia. Tuttavia, potrebbero esserci delle eccezioni. Bilancia commerciale, tassi di interesse - ogni indicatore influisce sul sentimento del mercato.

Come dimostra la pratica, i mercati spesso non reagiscono al risultato effettivo, ma alle aspettative della maggioranza degli operatori. "Compra voci, vendi fatti" - questa vecchia saggezza del mercato azionario riflette con precisione l'essenza di ciò che sta accadendo. Inoltre, l'assenza di cambiamenti significativi può causare una maggiore volatilità nel mercato rispetto alle notizie inaspettate.


Autore: Yevgeniy Koshtenko

 
Buon pomeriggio, per favore ditemi, quale modello è alla base di CatBoostRegressor?
 
Evgeniy Chernish #:
Buon pomeriggio! Per favore, ditemi, quale modello è alla base di CatBoostRegressor?

Gradient boosting.

 
Autore! Non copiate il testo dai modelli LLM in modo così evidente - mettete più impegno nell'adattarlo al linguaggio umano!!!
 

Grazie, articolo interessante.

Devo solo aggiungere altri segnali di prezzo e di sentiment (rapporti COT della CFTC) e il Graal sarà inevitabile).

 
Aleksey Vyazmikin #:
Autore! Non copiare il testo dai modelli LLM in modo così evidente - fai uno sforzo maggiore per adattarlo al linguaggio umano!!!

Ma l'articolo è scritto a mano

 
Aleksey Vyazmikin #:
Autore! Non copiare il testo dai modelli LLM in modo così evidente - fai più sforzi per adattarlo al linguaggio umano!!!

I moderatori sono corretti e non permetteranno che vengano copiati articoli da LLM)

 
Aleksey Nikolayev Graal sarà inevitabile).

Grazie mille. Questo è nei piani In uno dei prossimi articoli ci sarà anche un'analisi del sentiment dei trader, ottenuta da MFXBook, ma per ora ci sono alcuni problemi, non ho trovato dove memorizzano la storia del sentiment).

 

Quello che non capisco è: cosa fa MQ?


Questo è il segnale dell'autore qui sopra.

 
Yevgeniy Koshtenko #:

Grazie mille. Questo è nei piani In uno dei prossimi articoli ci sarà anche un'analisi del sentiment dei trader, ottenuta da MFXBook, ma per ora ci sono alcuni problemi, non ho trovato dove memorizzano la storia del sentiment).

Prendete spunto da qui. Un vecchio articolo sull'argomento.

 
Yevgeniy Koshtenko #:

Ma l'articolo è scritto a mano

Come argomento - nel testo, non si capisce di chi sia il codice...

"Nel nostro codice, la funzione di previsione lavora sulle probabilità".

"Purtroppo il vostro codice non ha ancora una visualizzazione esplicita dei risultati".

E c'erano un sacco di cose strane, me le sono già tolte dalla testa, non le rileggerò ora.

Certo, l'argomento è interessante, ma il testo sembrava strano nella formulazione del pensiero.

Visto che abbiamo affrontato questo tema, nel prossimo articolo proporrò di verificare l'utilità dei dati macroeconomici in generale, addestrando un modello che li utilizzi prima della loro pubblicazione. Cioè, se fossimo degli addetti ai lavori. È possibile che si verifichino diversi spostamenti prima dell'inizio del mese per il quale l'analista si occupa.

