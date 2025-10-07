Discussione sull’articolo "Previsioni economiche: Esplorare il potenziale di Python"
Grazie mille. Questo è nei piani In uno dei prossimi articoli ci sarà anche un'analisi del sentiment dei trader, ottenuta da MFXBook, ma per ora ci sono alcuni problemi, non ho trovato dove memorizzano la storia del sentiment).
Quello che non capisco è: cosa fa MQ?
Questo è il segnale dell'autore qui sopra.
Ma l'articolo è scritto a mano
Come argomento - nel testo, non si capisce di chi sia il codice...
"Nel nostro codice, la funzione di previsione lavora sulle probabilità".
"Purtroppo il vostro codice non ha ancora una visualizzazione esplicita dei risultati".
E c'erano un sacco di cose strane, me le sono già tolte dalla testa, non le rileggerò ora.
Certo, l'argomento è interessante, ma il testo sembrava strano nella formulazione del pensiero.
Visto che abbiamo affrontato questo tema, nel prossimo articolo proporrò di verificare l'utilità dei dati macroeconomici in generale, addestrando un modello che li utilizzi prima della loro pubblicazione. Cioè, se fossimo degli addetti ai lavori. È possibile che si verifichino diversi spostamenti prima dell'inizio del mese per il quale l'analista si occupa.
Il nuovo articolo Previsioni economiche: Esplorare il potenziale di Python è stato pubblicato:
I mercati finanziari sono un buon barometro dell'economia. Reagiscono ai minimi cambiamenti. Il risultato può essere prevedibile o inaspettato. Vediamo alcuni esempi di letture che fanno fluttuare questo barometro.
Quando il PIL cresce, i mercati di solito reagiscono positivamente. Quando l'inflazione aumenta, di solito si prevede agitazione. Quando la disoccupazione diminuisce, di solito viene vista come una buona notizia. Tuttavia, potrebbero esserci delle eccezioni. Bilancia commerciale, tassi di interesse - ogni indicatore influisce sul sentimento del mercato.
Come dimostra la pratica, i mercati spesso non reagiscono al risultato effettivo, ma alle aspettative della maggioranza degli operatori. "Compra voci, vendi fatti" - questa vecchia saggezza del mercato azionario riflette con precisione l'essenza di ciò che sta accadendo. Inoltre, l'assenza di cambiamenti significativi può causare una maggiore volatilità nel mercato rispetto alle notizie inaspettate.
Autore: Yevgeniy Koshtenko