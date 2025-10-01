Script: Max trade volume checker for your trading account (Script version)

Max trade volume checker for your trading account (Script version):

Uno script che, una volta eseguito, visualizza la dimensione massima del lotto consentita per l'asset.

Max trade volume checker for your trading account (Script version)

Author: Conor Mcnamara

 
Bello. Grazie.
 
Come posso ottenere lo script.
 
C'è un link

Ciao, la versione finale rilasciata è gratuita sulla mia pagina del venditore.

 

Salve,

Potete scrivere il seguente software:

Se ho un LOT max che corrisponde al Free Margin.

Ho tre ordini con:

LOT1;
LOT2 = LOT1 x 2;
LOT3 = LOT1 x 3;

Come faccio a calcolare il LOT1 max in modo da piazzare tutti e tre gli ordini?

Grazie in anticipo.

 

LotsTotal = Lot1 + Lot2 + Lot3 = Lot1 + ( Lot1 * 2 ) + ( Lot * 3 ) = Lot1 * ( 1 + 2 + 3) = Lot1 * 6

Lotto1 = TotaleLotti / 6

Per quanto riguarda il codice, o imparate a codificarlo, o studiate questo o altri esempi di CodeBase, o assumete qualcuno nella sezione Freelance.

 
Non è necessario scrivere un nuovo programma per questo. Prima posiziona la tua posizione con la dimensione del lotto x3, poi posiziona la tua posizione con la dimensione del lotto x2, e ora quando esegui di nuovo lo script calcolerà automaticamente i lotti massimi rimanenti che sono disponibili per l'uso.
 
Ma se volete eseguire le posizioni a partire dal LOT1, seguite il consiglio di Fernando di cui sopra.
