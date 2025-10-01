Script: Max trade volume checker for your trading account (Script version)
Controllo del volume massimo di scambi per il vostro conto di trading (versione Script):
Autore: Conor Mcnamara
Salve,
Potete scrivere il seguente software:
Se ho un LOT max che corrisponde al Free Margin.
Ho tre ordini con:
LOT1;
LOT2 = LOT1 x 2;
LOT3 = LOT1 x 3;
Come faccio a calcolare il LOT1 max in modo da piazzare tutti e tre gli ordini?
Grazie in anticipo.
@Marin Zlatev #: Can you write the following software: If I have a LOT max that corresponds to Free Margin. I have three orders with:
LOT1;
LOT2 = LOT1 x 2;
LOT3 = LOT1 x 3;
Come si calcola il LOT1 max in modo che vengano effettuati tutti e tre gli ordini?
LotsTotal = Lot1 + Lot2 + Lot3 = Lot1 + ( Lot1 * 2 ) + ( Lot * 3 ) = Lot1 * ( 1 + 2 + 3) = Lot1 * 6
Lotto1 = TotaleLotti / 6
Per quanto riguarda il codice, o imparate a codificarlo, o studiate questo o altri esempi di CodeBase, o assumete qualcuno nella sezione Freelance.
Max trade volume checker for your trading account (Script version):
Uno script che, una volta eseguito, visualizza la dimensione massima del lotto consentita per l'asset.
Author: Conor Mcnamara