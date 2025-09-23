Indicatori: iSimpleClock_v2
Dmitry, puoi dirmi per favore come visualizzare il Profitto e il Volume attuali di una posizione aperta in questo orologio?
Sono riuscito a disattivare l'inutile per me (tempo dall'inizio della barra) semplicemente commentando la linea necessaria. Sono anche riuscito a produrre Spread e StopLevel per il simbolo corrente senza problemi aggiungendo SymbolInfoInteger ( Symbol ( ) , SYMBOL_SPREAD ) e SymbolInfoInteger ( Symbol ( ) , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ), ma per ottenere Profitto e Volume apparentemente manca la conoscenza....
iSimpleClock_v2:
Un semplice orologio con visualizzazione tramite l'oggetto grafico "iscrizione" (OBJ_LABEL).
Author: Dmitry Fedoseev