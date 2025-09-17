Indicatori: Value Charts
Salve. I livelli di ipercomprato/ipervenduto vengono conteggiati solo in base alle candele alte/basse. Si prega di aggiungere l'opzione di selezionare anche il prezzo di chiusura.
Grazie.
Automated-Trading:
Autore: FxGeek
come faccio a rendere queste frecce un po' più lontane dalle candele?
Errore di caricamento...
Ciao, puoi compilare una versione MT4 di questo indicatore? Sembra fantastico. Grazie!
Salve, grazie per questo indicatore. Ho una domanda: è possibile avere degli alert su questo indicatore? Grazie mille per la risposta...
Erroe"zero divide" perché la variabile _AValue è uguale a zero!!! Per favore correggetelo!
Value Charts:
Value Charts è un indicatore di prezzo detrended, che mostra gli stati di ipercomprato e ipervenduto utilizzando gli estremi di prezzo detrended.
