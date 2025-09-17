Indicatori: Value Charts

Value Charts è un indicatore di prezzo detrended, che mostra gli stati di ipercomprato e ipervenduto utilizzando gli estremi di prezzo detrended.

Author: FxGeek

 

Salve. I livelli di ipercomprato/ipervenduto vengono conteggiati solo in base alle candele alte/basse. Si prega di aggiungere l'opzione di selezionare anche il prezzo di chiusura.

Buon pomeriggio, l'indicatore non disegna nulla! Pannello vuoto.

 
Autore: FxGeek


come faccio a rendere queste frecce un po' più lontane dalle candele?

 

Ciao, puoi compilare una versione MT4 di questo indicatore? Sembra fantastico. Grazie!
 

Salve, grazie per questo indicatore. Ho una domanda: è possibile avere degli alert su questo indicatore? Grazie mille per la risposta...

 
Erroe"zero divide" perché la variabile _AValue è uguale a zero!!! Per favore correggetelo!
