Indicatori: SuperTrend
Hai, Signore
Quali sono i moduli che dovrei utilizzare per sviluppare un EA su questo indicatore?
Per comprare? Vendere?
Grazie in anticipo
Suresh
Compra quando mostra la linea verde e vendi quando mostra la linea rossa. puoi anche usare l'indicatore per includere il Trailing Stop nell'EA. ho il suo EA
La maggior parte dei trader dice che si tratta di un indicatore di ridipintura, è vero? Sto cercando di sviluppare un'ea su questa base, se forexgoshen ha questo, per favore allega l'ea, per ottenere le modifiche corrette.
Grazie
Ciao, sono nuovo!
Come posso utilizzare questo indicatore nella mia piattaforma mt5?
Ho scaricato questo indicatore e l'ho messo in Metatrader 5---> MQL5---> Indicatori---> Esempi, ma quando provo a metterlo nel grafico di mt5 non lo trovo!!!
Qualcuno può aiutarmi per favore?)
Mr FX GEEK Bom dia.
Ho apprezzato molto l'indicatore Supertrend. 1.0 che contempla la possibilità di indicare con una SETA quando si verifica un'anomalia nella linea del supertrend.
C'è solo un aspetto che non mi piace, perché mi piace molto il grafico, ovvero la linea verticale di collegamento tra il supporto e la resistenza.
Non sono esperto di programmazione e vorrei tanto che Senhor realizzasse una correzione o una versione in cui la linea verticale di collegamento tra la sorgente e la resistenza sia visibile.
È possibile? Da oggi vi ringrazio.
Grazie.
SuperTrend:
Indicatore SuperTrend.
Author: FxGeek