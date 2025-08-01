Nuova Piattaforma MetaTrader 5 build 5200: Supporto OpenBLAS esteso e controllo migliorato in MQL5
Venerdì 1° Agosto 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5.
In questa versione abbiamo notevolmente ampliato il supporto per la libreria di algebra lineare OpenBLAS in MQL5, aggiungendo quasi trenta nuove funzioni. Questi miglioramenti offrono maggiori capacità per lo sviluppo di Expert Advisor che utilizzano l'apprendimento automatico.
Inoltre, MQL5 ora offre controlli più rigorosi per garantire la qualità dei programmi sviluppati. I nuovi controlli e vincoli del compilatore aiutano a prevenire potenziali errori nel comportamento dell'applicazione.
La piattaforma desktop introduce anche la commutazione automatica dell'interfaccia in base alle impostazioni del sistema operativo - eliminando la necessità di regolarla manualmente.
Terminale Client MetaTrader 5
Riduzioni di Matrice
Autovalori e Autovettori
Equazioni Lineari
Calcoli Fattorizzati
Calcoli della Norma Matriciale
Classificazione della Matrice
Questa modifica semplifica la leggibilità del codice ed elimina l'ambiguità che in precedenza era accompagnata solo da un avvertimento del compilatore.
In precedenza, la compilazione generava un avviso:
Per alcune build, nel registro verrà comunque visualizzato un avviso se è disponibile un metodo nascosto più adatto in base ai parametri:
vedere la dichiarazione della funzione 'B::func'
vedere la dichiarazione della funzione 'A::func'
troncamento del valore costante da 'double(3.141592653589793)' a 'int(3)'
I nomi corrispondenti possono essere utilizzati in ambiti diversi.
Tutti i parametri e gli argomenti del template devono ora essere specificati esplicitamente:
OnnxSetOutputShape(…, ulong_array);
Terminale Web MetaTrader 5
L'aggiornamento sarà disponibile attraverso il sistema Live Update.