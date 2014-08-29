Imparare e scrivere insieme in MQL5 - pagina 20
Trasferito da Scrivere e guadagnare in MQL5
Potete dirmi come modificare il valore di stop loss in mql5. So già come farlo sul 4. Sto cercando di modificare il mio robot per la versione 5 e si è bloccato.
Il tester sputa fuori un grafico senza gli indicatori necessari, come lo stocastico, ecc.
Usare il modello richiesto, si può leggere sui modelli nella sezione Aiuto del terminale MetaTrader 5 → Lavorare con i grafici → Modelli e profili:
Ci sono diversi nomi di modelli predefiniti nel terminale:
Per creare un modello con i parametri richiesti (o modificarne uno esistente), imposta il grafico nel modo richiesto e salva il modello con il nome richiesto usando il comando corrispondente.
Qualcuno può suggerire alcuni esempi, articoli sull'argomento?
Variabili globali del terminale client.
Dovremmo coprire l'argomento. Non ho trovato alcun esempio reale nella Guida. Sto cercando di capire come creare una tale variabile. Finora ho avuto errori sulle mie varianti.
Qualcuno può suggerire un esempio, un articolo sull'argomento?
https://www.mql5.com/ru/docs/globals
Impariamo a leggere un manuale, la gente ha scritto le lettere in parole e voi le ignorate.
GlobalVariableSet("variable_name",set_value)
Imposta il nuovo valoredella variabile globale. Se la variabile non esiste, il sistema crea una nuova variabile globale.
Grazie, è tutto:
Come potrei io, un manichino non riscaldato, sapere delle virgolette?)
Non c'è nessun esempio per mql5 Aiuto))
Il manuale dice che il nome di una variabile globale è specificato come una stringa, le virgolette sono un modo normale per specificare una stringa.
Leggete le regole, perché sono regole.
Si può impostare in questo modo:
{ // ...nuova barra
static datetime New_Time=0; // tempo della barra corrente
New_Bar=false; // nessuna nuova barra
if(New_Time!=Time[0]) // confronta il tempo
{
New_Time=Time[0]; // il tempo è ora
New_Bar=true; // catturata nuova barra
}
} Tutto
Qui lo rifaccio su mql5:
{ // ... nuova barra
static datetime New_Time=0; // Ora della barra corrente
New_Bar=false; // Nessuna nuova barra
MqlTick last_tick;//I prezzi dell'ultimo tick ricevuto
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);//Riempire la struttura last_tick con i prezzi del simbolo corrente.
if(New_Time!=last_tick.time) // Confronta il tempo
{
New_Time=last_tick.time; // Ora il tempo è
New_Bar=true; // Ha catturato una nuova barra
}
} Ma
Devo aver sbagliato in qualche modo il tempo della nuova barra.
Ma la variabile New_Bar diventa vera ogni tick.
Devo aver sbagliato il tempo della nuova barra.
Perché ogni volta si prende un nuovo tempo di tick, e naturalmente non è uguale al precedente.
E nella funzione precedente avete preso il tempo di inizio della barra, quindi anche qui dovreste prendere il tempo della barra, non il tempo del tick.