Imparare e scrivere insieme in MQL5 - pagina 20

Nuovo commento
 

Trasferito da Scrivere e guadagnare in MQL5



Khomtchenko 2011.05.07 22:01

Potete dirmi come modificare il valore di stop loss in mql5. So già come farlo sul 4. Sto cercando di modificare il mio robot per la versione 5 e si è bloccato.


 
sergeev:

Trasferito da Scrivere e guadagnare in MQL5



Khomtchenko 2011.05.07 22:01

Potete dirmi come modificare il valore di stop loss in mql5. So già come farlo sul 4. Sto cercando di modificare il mio robot per la versione 5 e si è bloccato.



Leggi questo articolo Come creare un Trailing Stop
 
Il tester sputa fuori un grafico senza gli indicatori necessari, come lo stocastico, ecc, poi devo aggiungere, come fare in modo che vengano aggiunti automaticamente?
 
customprogrammi:
Il tester sputa fuori un grafico senza gli indicatori necessari, come lo stocastico, ecc.

Usare il modello richiesto, si può leggere sui modelli nella sezione Aiuto del terminale MetaTrader 5Lavorare con i graficiModelli e profili:

Ci sono diversi nomi di modelli predefiniti nel terminale:

  • default.tpl - modello di base che viene applicato automaticamente quando si crea un nuovo grafico;
  • tester.tpl - template che viene utilizzato per il grafico, sul quale vengono visualizzati i risultati dei test;
  • debug.tpl- modello che viene applicato al grafico che viene creato all'inizio del debug del programma MQL5 da MetaEditor.

Per creare un modello con i parametri richiesti (o modificarne uno esistente), imposta il grafico nel modo richiesto e salva il modello con il nome richiesto usando il comando corrispondente.

 
AUser:

Qualcuno può suggerire alcuni esempi, articoli sull'argomento?

http://docs.mql4.com/ru/globals
Глобальные переменные - Документация на MQL4
  • docs.mql4.com
Глобальные переменные - Документация на MQL4
 
AUser:

Variabili globali del terminale client.


Dovremmo coprire l'argomento. Non ho trovato alcun esempio reale nella Guida. Sto cercando di capire come creare una tale variabile. Finora ho avuto errori sulle mie varianti.

Qualcuno può suggerire un esempio, un articolo sull'argomento?


https://www.mql5.com/ru/docs/globals

Impariamo a leggere un manuale, la gente ha scritto le lettere in parole e voi le ignorate.

GlobalVariableSet("variable_name",set_value)

Imposta il nuovo valoredella variabile globale. Se la variabile non esiste, il sistema crea una nuova variabile globale.

 
AUser:

Grazie, è tutto:

Come potrei io, un manichino non riscaldato, sapere delle virgolette?)

Non c'è nessun esempio per mql5 Aiuto))

datetime  GlobalVariableSet(
   string  name,      // имя
   double  value      // устанавлимое значение
   );

Il manuale dice che il nome di una variabile globale è specificato come una stringa, le virgolette sono un modo normale per specificare una stringa.

Leggete le regole, perché sono regole.

Si può impostare in questo modo:

string  name="Глобальная_переменная";
double   value=123.0456;
GlobalVariableSet(name,value);
Документация по MQL5: Глобальные переменные терминала / GlobalVariableName
Документация по MQL5: Глобальные переменные терминала / GlobalVariableName
  • www.mql5.com
Глобальные переменные терминала / GlobalVariableName - Документация по MQL5
 
Ho una procedura per rilevare l'inizio di una nuova barra in mql4:
void Fun_New_Bar() // Un fiie di rilevamento .

{ // ...nuova barra
static datetime New_Time=0; // tempo della barra corrente
New_Bar=false; // nessuna nuova barra
if(New_Time!=Time[0]) // confronta il tempo
{
New_Time=Time[0]; // il tempo è ora
New_Bar=true; // catturata nuova barra
}
} Tutto
funziona come un orologio.

Qui lo rifaccio su mql5:
void Fun_New_Bar() // rilevamento f-iia ...

{ // ... nuova barra
static datetime New_Time=0; // Ora della barra corrente
New_Bar=false; // Nessuna nuova barra
MqlTick last_tick;//I prezzi dell'ultimo tick ricevuto
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);//Riempire la struttura last_tick con i prezzi del simbolo corrente.
if(New_Time!=last_tick.time) // Confronta il tempo
{
New_Time=last_tick.time; // Ora il tempo è
New_Bar=true; // Ha catturato una nuova barra
}
} Ma
qualcosa sulla variabile New_Bar diventa vera ogni tick.

Devo aver sbagliato in qualche modo il tempo della nuova barra.
Обработчик события "новый бар"
Обработчик события "новый бар"
  • 2010.10.04
  • Konstantin Gruzdev
  • www.mql5.com
Язык программирования MQL5 позволяет решать задачи на совершенно новом уровне. Даже те задачи, которые уже вроде имеют решения, благодаря объектно-ориентированному программированию могут подняться на качественно новый уровень. В данной статье специально взят простой пример проверки появления нового бара на графике, который был преобразован в достаточно мощный и универсальный инструмент. Какой? Читайте в статье.
 
Khomtchenko:
Ma la variabile New_Bar diventa vera ogni tick.

Devo aver sbagliato il tempo della nuova barra.

Perché ogni volta si prende un nuovo tempo di tick, e naturalmente non è uguale al precedente.

E nella funzione precedente avete preso il tempo di inizio della barra, quindi anche qui dovreste prendere il tempo della barra, non il tempo del tick.

 
Non ne dubito, ma solo per controllare la scatola, qualcuno ha creato lo stesso EA in mql4 e mql5 e ha confrontato i risultati del test? Dovrebbe essere perfettamente simile se il codice è trasformato correttamente? O mi sbaglio?
1...131415161718192021222324252627...46
Nuovo commento