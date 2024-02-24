L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 497
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ma perché pensi che se il modello lineare estrapola usando la formula y=ax+b, lo fa perfettamente, ma se la foresta lo fa usando il vicino conosciuto più vicino, non fa nulla? Entrambi questi algoritmi hanno il diritto di esistere.
Non sto contando nulla, ti ho mostrato un esempio e un mucchio di articoli. Che differenza fa se l'LR lo fa perfettamente o no. Il punto è che RF non può estrapolare affatto, in modo costruttivo, mai e in nessun caso, mentre LR è dato per confronto e chiarezza.
È quello che sto chiedendo e ho chiesto solo esempi di comprensione del perché pensi che sia sbagliato :)
Cosa c'entra questo con gli "articoli"? Mi stai prendendo in giro? Ti ho fatto l'esempio di Minsky, che è come Newton solo in ML e ha sbagliato di brutto, e tu parli di porcherie su Habra o di script in R (leggi: non ho costruito io l'algoritmo, ho solo sballottato qualche parametro).
Se tu avessi costruito la foresta da solo in C++ avresti indovinato di fare "estrapolazione" ala MLP, ma in R... Buona fortuna...
Non conosco nessun Minsky e Pozharsky e non capisco cosa c'è nei tuoi grafici ) devi insegnare a RF qualche set con obiettivi da 0 a 10 o fino a 100 e poi dare una risposta, che ovviamente dovrebbe essere superiore a 100 e RF dovrebbe dare solo 100
qui l'autore ha nell'articolo:
Non capisco bene r, capisco solo che da 100 a 150 RF avrebbe dovuto prevedere risultati adeguati come altri modelli, ma questo non è successo
Non dovrebbe. Darà un'interpolazione locale dei punti più vicini, come Knn (classificatore quasi-ottimale) ma più grezzo. Semplicemente non sai come ruotare le basi negli alberi RF e appare "tagliato a dadini".
Bene, nel post precedente ho aggiunto un codice con uno screenshot, cosa c'è di "sbagliato" lì?
Nell'algoritmo della foresta, gli alberi dividono i punti per una caratteristica ortogonalmente, se si ruota la base, si ottiene lo stesso come in MLP, per questo bisogna entrare nel codice della foresta e correggere o scrivere la propria foresta)))
Mi dispiace, sarebbe un altro tipo di foresta, intendevo la versione classica.
Sto cercando di capire cosa c'è, di scrivere qualcosa...
il risultato è che l'rf classico non sa come estrapolare
In ML non ci sono "classici", c'è qualcosa che funziona e risolve il problema. Padroneggiare gli algoritmi di qualcun altro in tutta la loro diversità è tanto sensato quanto capire il codice di tutti gli indicatori di kodobase e del mercato, il che non è ragionevole...
Non ci sono troppe euristiche di base in ML, che dovrai padroneggiare da solo, manualmente, in modo che "ti rotoli dalle dita", che ti svegli di notte e solo a memoria digiti in C++ gradient busting per mezz'ora (scherzo), non è così difficile come sembra, e poi puoi generare da solo 100500 varianti di algoritmi da articoli hobbistici.
Ohoho...
IlDr. Trader l'ha ripetuto due volte, lo ripeterò anche a voi, la terza volta, si dice Dio e l'impuro vuole sentire tre volte, significa qualcosa, in un contesto mistico...
I nuovi punti nello SPAZIO PRINCIPALE, in relazione al tempo fisico NON SONO LOCALIZZATI STRETTAMENTE FUORI DAL PIANO DEI PUNTI, il tempo è il tempo, nei chip i vostri sono chip, ben non correlati il tempo fisico linearmente con per esempio la quantità di moto o lo spettro. I punti "estrapolati" saranno ovunque all'interno e all'esterno del vostro spazio delle caratteristiche.
Non ho detto questo, ho solo detto che la struttura degli antichi è tale, che se sono ramificati da tutti i valori di allenamento dei bersagli, allora il modello emetterà rigorosamente ciò a cui è ramificato, e nessun nuovo valore può emettere... almeno questo è ciò che dice l'articolo con l'esempio. Farò i miei esempi e vi mostrerò quello che ho :) Se tu fossi al limite del valore target di 100 nella formazione, l'uscita non può dare più di 100 ... Perché tutti i valori superiori a 100 andrà nel foglio 100, è puramente fisicamente non ha fogli con valori maggiori di 100.
Se il valore limite dell'obiettivo era 100 durante l'allenamento, non può emettere più di 100... perché tutti i valori superiori a 100 andranno nel foglio 100.
La normalizzazione è inventata per un motivo.
è comprensibile, la questione di principio riguarda il funzionamento degli alberi. Non importa come lo normalizzi, qualsiasi outlier sui nuovi dati l'albero non estrapolerà, ma darà il valore estremo che conosce. Ecco perché non è necessario normalizzare i dati per gli alberi.
è comprensibile, la questione di principio riguarda il funzionamento degli alberi. Non importa come lo normalizzi, qualsiasi outlier sui nuovi dati l'albero non estrapolerà, ma darà il valore estremo che conosce. Ecco perché non è affatto necessario normalizzare i dati per gli alberi.
è comprensibile, la questione di principio riguarda il funzionamento degli alberi. Non importa come lo normalizzi, qualsiasi outlier sui nuovi dati l'albero non estrapolerà, ma darà il valore estremo che conosce. Ecco perché non è affatto necessario normalizzare i dati per gli alberi.
Penso che la soluzione in questo caso sia semplice: usare il feedback.
Con rispetto.
Penso che la soluzione in questo caso sia semplice, introdurre il feedback.
Con rispetto.
Ne ho uno :) non mi interessa se non può estrapolare o se può... il modello predirà su un set conosciuto... solo per educazione generale
ci sono alcuni errori in lib con errori di modello, più piccolo è il set più piccolo è l'errore, non capisco ancora rpicol