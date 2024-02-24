L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 490

forexman77:

Tre strati, ciascuno con 9 neuroni. Nella foto, la trama è molto lunga dal 2004 al 2016. Ho scelto la storia più lunga per verificare se il risultato è stabile su tutto l'intervallo. In generale il drawdown sul forward è il più grande, ma d'altra parte il bot ha iniziato a guadagnare sulla seconda metà del forward.

In generale, il profitto sulla seconda metà di forward non è ovvio.

Mi sono allenato solo per 3 mesi (storia -1 min TF - futures Sber - 3.17). Testato a 3 mo - Sber 6.17 futures.

Una rete più semplice - 15,15,15,10,1 (41 neuroni) sul campione di allenamento ha dato risultati impressionanti, ma sui futuri successivi (Sber-6.17) i risultati sono in positivo, ma non ottimi.

 
Yuriy Asaulenko:

È troppo presto per dirlo. L'orizzonte è ampio. Vedrò tra mezzo anno, un anno, dopo il test)

 

Quattro strati di rete, calpestando.

 
forexman77:

No, deve essere qui e ora. Davvero? - Ho bisogno di un sistema funzionante ora.

Ecco perché, a proposito, ho scelto un breve intervallo di allenamento (3 mesi) e lo stesso test. Imho, per 1 minuto in più e non necessario. Può anche essere dannoso)).

 
forexman77:

Quattro strati di rete, che calpestano.

Sì, l'ambiente NS è cosa? R?

 
Maxim Dmitrievsky:

Sì, attraverso boschi casuali, molto veloce

Non vedo l'ora.

Sinceramente.
 
Yuriy Asaulenko:

No, deve essere qui e ora. Non si dice. - Ora è necessario un sistema funzionante.

Non lo so. Qualche mese per il backtest non sarà sufficiente. Così si può prendere qualche pulce e buona misura, solo allora sarà in avanti nella maggior parte dei casi.

I forti sono molto più prevedibili delle valute. Naturalmente non è facile, ma ci sono più possibilità di successo sui futures.

 
Yuriy Asaulenko:

Sì, qual è l'ambiente NS? R?


MQL4)

 
forexman77:

Non versando in avanti, ho già scritto - 3 mesi in avanti - volo normale e nessun segno che la performance finisce. 100 mestieri + metodologia di apprendimento.

Quindi vai avanti se è così prevedibile. Non credo però. Sono lì dal 08))

In realtà il ritorno per unità di investimento è lo stesso - su Forti la leva è meno ~1:10, ma i movimenti sono più grandi. Sul forex la leva è enorme, ma i movimenti sono piccoli.

 
Yuriy Asaulenko:

Quindi vai per i Forti se è così prevedibile. Non credo però. Sono lì dal '08.))

Non ho ancora abbastanza soldi per il Forex, ma ci farò trading non appena li avrò).

In generale i mercati più prevedibili sono quelli azionari.

Mi correggo, ho 9 pesi e altro, e attivazione neuroni ha 3, per essere esatti.

