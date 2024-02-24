L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 490
Tre strati, ciascuno con 9 neuroni. Nella foto, la trama è molto lunga dal 2004 al 2016. Ho scelto la storia più lunga per verificare se il risultato è stabile su tutto l'intervallo. In generale il drawdown sul forward è il più grande, ma d'altra parte il bot ha iniziato a guadagnare sulla seconda metà del forward.
Mi sono allenato solo per 3 mesi (storia -1 min TF - futures Sber - 3.17). Testato a 3 mo - Sber 6.17 futures.
Una rete più semplice - 15,15,15,10,1 (41 neuroni) sul campione di allenamento ha dato risultati impressionanti, ma sui futuri successivi (Sber-6.17) i risultati sono in positivo, ma non ottimi.
È troppo presto per dirlo. L'orizzonte è ampio. Vedrò tra mezzo anno, un anno, dopo il test)
Quattro strati di rete, calpestando.
No, deve essere qui e ora. Davvero? - Ho bisogno di un sistema funzionante ora.
Ecco perché, a proposito, ho scelto un breve intervallo di allenamento (3 mesi) e lo stesso test. Imho, per 1 minuto in più e non necessario. Può anche essere dannoso)).
Sì, l'ambiente NS è cosa? R?
Sì, attraverso boschi casuali, molto veloce
Sinceramente.
Non lo so. Qualche mese per il backtest non sarà sufficiente. Così si può prendere qualche pulce e buona misura, solo allora sarà in avanti nella maggior parte dei casi.
I forti sono molto più prevedibili delle valute. Naturalmente non è facile, ma ci sono più possibilità di successo sui futures.
MQL4)
Non versando in avanti, ho già scritto - 3 mesi in avanti - volo normale e nessun segno che la performance finisce. 100 mestieri + metodologia di apprendimento.
Quindi vai avanti se è così prevedibile. Non credo però. Sono lì dal 08))
In realtà il ritorno per unità di investimento è lo stesso - su Forti la leva è meno ~1:10, ma i movimenti sono più grandi. Sul forex la leva è enorme, ma i movimenti sono piccoli.
Non ho ancora abbastanza soldi per il Forex, ma ci farò trading non appena li avrò).
In generale i mercati più prevedibili sono quelli azionari.
Mi correggo, ho 9 pesi e altro, e attivazione neuroni ha 3, per essere esatti.