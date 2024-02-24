L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 440
o più precisamente, ho ricevuto la prova che il mercato è efficiente, almeno con i dati e i metodi MO disponibili alle masse.
PS: "efficienza" - imprevedibilità, dove il prezzo tiene conto di tutte le informazioni.
Pensavo che gli ultimi sostenitori di un mercato efficiente fossero morti nel 2008, ma no, sono ancora vivi.....
Non è efficiente a causa delle leggi della fisica/chimica/biologia ma perché ci sono giocatori che hanno tutto meglio, capitale, educazione, personale, tecnologia, dati, algoritmi, ecc. Per loro il mercato NON è efficiente, ma loro lo rendono efficiente, a noi non rimane quasi nulla.
ma lo rendono efficace, non ci resta molto da fare.
non ci resta che diventare loro, imparare ed evolvere... e soprattutto essere assolutamente chiari nei nostri sistemi su chi prende soldi da chi e perché non da voi...
nessun libro insegna che
Il mercato NON è modellato dai giocatori. I giocatori sono le increspature di un oceano impetuoso. Nella calma si possono vedere le increspature, nella tempesta no.
Il mercato è plasmato dall'economia e dalla politica. Riflette (deve riflettere) i processi reali attraverso i quali emergono beni e servizi. Trattandosi di un'economia di mercato, la sovrapproduzione, la recessione, la crisi sono parte integrante di essa...
Questo mercato deve essere guardato come una realtà oggettiva e si deve cercare di simularlo il più accuratamente possibile, per esempio con GARCH, o cercando meccanicamente i modelli, o entrambi. Se riesci a creare un modello adeguato, allora togli i soldi a chi non ci riesce, fai degli errori.
Nei modelli di classificazione riescono a scegliere i predittori che sono rilevanti per la variabile obiettivo, di nuovo lo stesso risultato - con i soldi.
PS.
I modelli possono anche essere cercati usando metodi di analisi tecnica. Alcune persone sembrano riuscirci, ma sembra più che altro di indovinare dai fondi di caffè. Ma a ciascuno il suo...
È vero, ma è un cammino molto lungo e spinoso, molti si arrenderanno e diventeranno caricatori e guardiani, e alcuni non riusciranno a sopportare il crollo delle loro speranze. Ma è un percorso interessante, non come il plancton dell'ufficio...
GARCH è lo stesso MO(ISC) per prevedere la varianza, i fic sono i quadrati dei prezzi e la varianza passata, GARCH è un buon fic per ulteriori costruzioni, i dati macroeconomici e le notizie non sono usati.
E la "cosa principale" è l'accesso a dati superveloci e "consigli " dall'alto, che è molto costoso e generalmente contro la legge.
Questo è vero, ma è un percorso molto lungo e spinoso, molti trasaliranno e diventeranno dei traslocatori e dei custodi, e alcuni si prenderanno una vita prima che le loro speranze vengano deluse. Ma è un percorso interessante, non come il plancton dell'ufficio...
Sono completamente d'accordo...
Auguro a tutti di trovare quello che stanno cercando e di non rinunciare poco prima del traguardo senza vedere che sono già dietro l'angolo...
Sì, è vero, uno ha bisogno solo di un bel sogno per essere felice, fisicamente la qualità della vita di un reddito di 2k$/mese, non è molto diversa da qualcuno che ha 1M$ al mese, intendo un vero comfort corporeo, probabilmente in termini di salute, vivono meglio nei villaggi, in autosostentamento, o qualche atleta ossessionato dai loro corpi e dal mangiare sano.
Ma psicologicamente naturalmente questo non è il limite delle nostre aspirazioni, nei nostri sogni siamo miliardari, con le nostre isole, aerei, top model come fidanzate e amiche, presidenti e oligarchi. Ma questi sono schemi motivazionali creati dalla cultura, dall'educazione, dalla propaganda dei media, ecc. Sono programmi, non software, sogni, non bisogni del corpo. Anche sé stessi, e forse di più, felici sono i credenti, i veri credenti, che percepiscono qualsiasi sofferenza come beatitudine, perché senza dubbio dopo ci sarà il "paradiso eterno" e non importa se o no, loro sono FELICI ORA, nonostante il disagio fisico, l'obiettivo è raggiunto, questa sofferenza è come uno sport.
È la stessa cosa con il forex e il trading azionario, pochi di noi diventeranno scemi, ma molti hanno comprato un'opzione miliardaria e sono felici QUI E ORA, il premio viene pagato subito perché siamo certi che il mercato può essere battuto se solo una persona al mondo VINCERA' (perché dovrei???), il che significa che c'è ELDORADO! E anche la morte non lo smentirà, buona fortuna nella prossima vita, almeno!))
Questo è romantico e stimolante, ma di solito un uomo ha una famiglia, una moglie, dei figli, dei genitori e l'obbligo di provvedere a loro, ahimè, confidare nella prossima vita non è accettabile, bisogna prendere qualcosa da questa in modo stabile, o rinunciare a continuare la famiglia per un sogno, che a mio parere è un prezzo troppo alto.
È romantico e stimolante, ma un uomo di solito ha una famiglia, una moglie, dei figli, dei genitori e il dovere di provvedere a loro, ahimè, sperare in un'altra vita non è accettabile, bisogna prendere qualcosa da questa in modo stabile, o rinunciare alla procreazione per un sogno, che a mio parere è un prezzo troppo alto.