L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 217
Ti capisco, non sono d'accordo, ma è la mia opinione e non necessariamente quella giusta
Qualche statistica su questi livelli "veri"?
In realtà, ci sono alcune statistiche.
L'immagine mostra la dinamica delle distribuzioni di probabilità del movimento dei prezzi nel tempo. Il calcolo è basato su quotazioni reali. Per semplificare la costruzione, l'inizio delle citazioni è ridotto a zero.
X - tempo, Y - prezzo, Z - funzione di densità di probabilità. I picchi sono i massimi della distribuzione di probabilità. Apparentemente sono intesi come livelli.
Le quotazioni vanno principalmente da picco a picco.
Chi sono? :)quali sono i livelli nella sua comprensione? ))
Lydi, il gatto lavora da livelli.
Conoscete i livelli). Ho solo mostrato un'immagine oggettiva.
Tu dai statistiche sui livelli ma io so cosa intendi per livelli, giusto? :) già divertente...
Va bene, che non siano livelli, non mi interessa. C'è scritto nell'immagine - i massimi della distribuzione di probabilità).
Non puoi calcolarli da solo, come hai scritto).
nessuna statistica perché non posso ancora scriverla, come ho scritto prima, posso mostrarvi i trade reali del mio diario se volete davvero mostrare pruf
che senso ha dirmi questo?
Vi siete dispersi?
No, non siamo dispersi... Capisco solo che la pensiamo in modo diverso, anche se inizio a sforzarmi di dimostrare il mio punto di vista tu argomenterai il tuo e il risultato sarà un argomento stupido, merdoso e banale, come quello sulla statistica. Non ho bisogno di questo argomento, della sua essenza o del suo risultato, alla fine tutti faranno lo stesso, quindi mi asterrò sapendo come andrà a finire...
Ho già scritto prima.
Lei sa molto bene che è impossibile provare la presenza o l'assenza di "poteri superiori" con una gestione di principio. Si può solo credere in loro, come voi, oppure no.
A proposito, non avevo nemmeno intenzione di farti cambiare idea).
Ed è su questo che eravamo d'accordo, no? E comunque, stavo rispondendo aDimitri).
E non 7 pagine, solo una).