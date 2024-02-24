L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 217

Nuovo commento
 
mytarmailS:
Ti capisco, non sono d'accordo, ma è la mia opinione e non necessariamente quella giusta
Allo stesso modo.
 
Dimitri:
Qualche statistica su questi livelli "veri"?

In realtà, ci sono alcune statistiche.

L'immagine mostra la dinamica delle distribuzioni di probabilità del movimento dei prezzi nel tempo. Il calcolo è basato su quotazioni reali. Per semplificare la costruzione, l'inizio delle citazioni è ridotto a zero.

X - tempo, Y - prezzo, Z - funzione di densità di probabilità. I picchi sono i massimi della distribuzione di probabilità. Apparentemente sono intesi come livelli.

Le quotazioni vanno principalmente da picco a picco.

 
Yuriy Asaulenko:

In realtà, ci sono alcune statistiche.

X è il tempo, Y è il prezzo, Z è la funzione di densità di probabilità. I picchi sono i massimi della distribuzione. A quanto pare questo è ciò che capiscono come livelli.

Chi sono? :)

quali sono i livelli nella sua comprensione? ))
 
mytarmailS:

chi sono? :)

Quali sono i livelli nella sua comprensione? ))

Lydi, il gatto lavora da livelli.

Conoscete i livelli). Ho solo mostrato un'immagine oggettiva.

 
Yuriy Asaulenko:

Leedy, il gatto lavora da livelli.

Tu conosci i livelli).

Tu dai statistiche sui livelli ma io so cosa intendi per livelli, giusto? :) già divertente...

 
mytarmailS:

Lei cita statistiche sui livelli, ma io so cosa intende per livelli, vero? :) Questo è ridicolo.

Va bene, che non siano livelli, non mi interessa. C'è scritto nell'immagine - i massimi della distribuzione di probabilità).

Non puoi calcolarli da solo, come hai scritto).

mytarmailS:
nessuna statistica perché non posso ancora scriverla, come ho scritto prima, posso mostrarvi i trade reali del mio diario se volete davvero mostrare pruf
Cosa intende per livelli se non è in grado di calcolarli?
 
Yuriy Asaulenko:

Va bene, che non siano livelli, non mi interessa. L'immagine dice - mxims della distribuzione di probabilità).

Non puoi calcolarli da solo, come hai scritto).

Cosa intende per livelli se non è in grado di calcolarli?
Che senso ha dirmi questo?
 
mytarmailS:
che senso ha dirmi questo?

Che senso ha farmi delle domande se sai tutto?)

Vi siete dispersi?

 
Yuriy Asaulenko:

Che senso ha farmi delle domande se sai tutto?)

Sei disperso?

No, non siamo dispersi... Capisco solo che la pensiamo in modo diverso, anche se inizio a sforzarmi di dimostrare il mio punto di vista tu argomenterai il tuo e il risultato sarà un argomento stupido, merdoso e banale, come quello sulla statistica. Non ho bisogno di questo argomento, della sua essenza o del suo risultato, alla fine tutti faranno lo stesso, quindi mi asterrò sapendo come andrà a finire...

 
MytarmailS:

No, non siamo... Capisco solo che la pensiamo diversamente, anche se comincio a sforzarmi e dimostrare la mia, tu dimostrerai la tua e il risultato sarà un argomento stupido, merdoso e banale, come quello che riguardava lo stat. Ricollocazione che si è trascinata per 7 pagine del forum, e infatti nessuno ha bisogno di questo argomento, la sua essenza, il risultato, alla fine ognuno si attaccherà al proprio, quindi mi limiterò ad astenermi, sapendo in anticipo come andrà a finire...

Ho già scritto prima.

Yuriy Asaulenko:

Lei sa molto bene che è impossibile provare la presenza o l'assenza di "poteri superiori" con una gestione di principio. Si può solo credere in loro, come voi, oppure no.

A proposito, non avevo nemmeno intenzione di farti cambiare idea).

Ed è su questo che eravamo d'accordo, no? E comunque, stavo rispondendo aDimitri).

E non 7 pagine, solo una).

1...210211212213214215216217218219220221222223224...3399
Nuovo commento