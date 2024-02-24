L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 442
Chiunque può mostrare i dati del tester. Mettilo su reale o demo.
O non guardate il comportamento della strategia in tempo reale, ma fate un test di roll forward da mezzo anno a un anno... Oppure, non aspettare il tempo reale e vedere come la strategia si comporta in tempo reale, ma fare un test in avanti per sei mesi o un anno. In tempo reale è troppo lungo aspettare per valutare le prestazioni di un EA.
Non è una buona giornata oggi.... Se TC ha davvero torto, lo sta facendo alla grande. Una sorta di retribuzione per i ritorni extra. Ma non vorrei iniziare con questa particolare area :-(
O questa è la risposta, che il TS ha smesso di funzionare, fatene un altro. MA per una settimana vedrò ancora..... O si tratta di un intoppo temporaneo che sarà più che ripagato in futuro. La cosa importante è quello che succede dopo, giusto? :-)
Hai scritto che fai trading con i limiti, probabilmente è un canalizzatore, mentre i canalizzatori sono come la vendita di opzioni, come un aumento stabile da settimane e poi bam! E in un paio d'ore tutto va nel cesso.
Hai scritto che fai trading con i limitatori, cioè probabilmente è un canalizzatore, ma i canalizzatori sono come vendere opzioni, come una crescita stabile in piccoli incrementi per settimane, e poi bam! e in un paio d'ore tutto va nel cesso, è lo stesso nel tester, con zero aspettative di profitto.
Va bene, va bene, un errore porta a una perdita, ho impostato il livello di stop loss a 40 pips. Soprattutto i due segnali decisivi sono arrivati nella classe "non so" e nell'errore..... Ok, penseremo a qualcosa.
Ho una domanda per gli Expert Advisors. Qual è il modo corretto di prendere i dati dal timeframe inferiore. Quanto in MT4 è adeguato????
Non ti capisco.
Perché avete fatto degli ordini in sospeso sull'intelligenza artificiale?
Se è in sospeso, allora non è un bot molto intelligente)))
http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ
Ho provato a leggere un libro sull'apprendimento automatico, nemmeno per padroneggiarlo, ma solo per iniziare a leggerlo - non ci sono riuscito, è molto, molto complicato e mi rendo conto che probabilmente ci vorrebbe una vita per studiare davvero bene l'argomento.
http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ
waw! Il 90% di precisione è impressionante!
con le pause, sono tutte stronzate. E lei considera questo come AI?
Ho provato a leggere un libro sull'apprendimento automatico, nemmeno per padroneggiarlo, ma solo per iniziare a leggerlo - non ci sono riuscito, era molto complicato e mi rendo conto che probabilmente ci vorrebbe una vita per studiare davvero bene l'argomento.