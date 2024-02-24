L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 355
Codice sorgente del pacchetto. Scaricatelo, correggetelo, compilatelo. A volte funziona, a volte no. Forse ci sono solo 2 linee da correggere, o forse molte).
SZZ l'opzione più semplice, scaricare la versione precedente di R.
install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com")
drat:::addRepo("dmlc")
install.packages("mxnet")
si installa così)
Resta da capire cosa mettere dentro e fuori e può divertirsi.
Se potessimo capire come lavorare con P in visual studio, sarebbe ancora più interessante
La calibrazione rende un classificatore "duro" in uno "morbido" ......
e se gli dai dei file porno da analizzare, diventa di nuovo difficile...
Questa è una domanda su R, come rendere le versioni compatibili?
Una volta era possibile. Sia su R che su Internet ci sono molte copie. Un paio di file h e siete pronti a partire. Se lo fate alla vecchia maniera, avrete bisogno del pacchetto Rcpp.
Se lo fai, per favore condividi la tua esperienza. Sono curioso. Non riesco a capire come RStudio sia migliore.
Rstudio, nemmeno io ho capito cosa facesse. Anche io non l'ho capito.
Con MS-R - non so che tipo di cosa sia. La grafica è scalabile lì? Il più scomodo in R - impossibilità di allungare un grafico senza riorganizzazione.
PS Ho guardato le immagini MS di R in VS. Molto decente. Volevo mettere, ma VS 2017 si è bloccato, apparentemente con un altro aggiornamento. Ho provato a risolvere il problema, ma non lo risolve - si spegne.
Disinstallato. Il paragrafo VS2017 non è più installato. L'installatore dà un errore. Ecco qua))
Un articolo su LSTM è in cantiere.
Sto per finire un articolo sulla nuova versione di darch_0.12 (promesso) e dopo questo due articoli:
1. automatizzare l'apprendimento automatico (usando TPOT::Python)
2. LSTM - come funziona (R/Python)
Il tempo è criticamente breve.
Vorrei poter capire come lavorare con P in visual studio, sarebbe ancora più interessante
1. La differenza principale di mxnet da altri pacchetti di apprendimento automatico in R è che è stato sviluppato per Python e successivamente sono state aggiunte API in R. Poiché R ha dati "orientati alle colonne" (colmagor) e Python ha dati orientati alle righe (rowmagor)
la preparazione dei dati è specifica. L'ultima versione di mxnet_0.9.4 sembra riconoscerlo automaticamente, ma non ho controllato.
A proposito, ci sono molti esempi di applicazione.
2) Cosa c'è di sbagliato in Rstudio? È un IDE completamente funzionale che è in sviluppo e ben supportato.
Se ti senti a tuo agio lì, però.
Buona fortuna
Rstudio, nemmeno io ho capito cosa facesse. Anche io non l'ho capito.
Con MS-R - non so che tipo di cosa sia. La grafica è scalabile lì? La cosa più scomoda di R è che è impossibile allungare il grafico senza ridimensionarlo.
1. Rstudio vi permette di fare l'intero ciclo di lavoro dalla scrittura e il debug degli script alla preparazione dei documenti.
2) Cosa c'è di sbagliato nei grafici? Di che tipo di scala stiamo parlando? Chiarisci, forse possiamo darti un suggerimento.
Buona fortuna
Dovreste installare R, che è di Microsoft - MRO Microsoft R Open. Sono indietro con i tempi, ma tengono anche traccia delle versioni dei pacchetti. Poi si può bloccare e recintare il progresso.
L'opzione MPO è buona.
Per fissare i pacchetti e le loro versioni usate negli script, uso il loro stesso checkpoint/ / pacchetto funziona bene.
Buona fortuna