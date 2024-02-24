L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3387

Aleksey Vyazmikin #:

Come viene definita questa relazione lineare? Può spiegarlo?

Mi limito a rimuovere le regole molto simili e a determinare la somiglianza in base ai punti di attivazione.

Ho pubblicato il codice.
Ecco i dettagli


mytarmailS #:
Ho pubblicato il codice.
Ecco i dettagli
h ttps:// rdrr.io/cran/caret/man/findLinearCombos.html

Speravo che potessi descrivere il processo con parole tue.

Ok, ecco il traduttore:

"

Dettagli

La decomposizione QR viene utilizzata per determinare se una matrice ha un rango completo e quindi per identificare gli insiemi di colonne che sono coinvolti nelle dipendenze.

Per "risolverle", le colonne vengono rimosse iterativamente e il rango della matrice viene ricontrollato.

Anche la funzione trim.matrix del pacchetto subselect può essere utilizzata per raggiungere lo stesso obiettivo.

"

Dalla descrizione non si capisce molto, tanto per cominciare ci si chiede di quale matrice si sta parlando, come si ottiene?

mytarmailS #:
Da quali altri punti di attivazione?

Se le regole della foglia sono state eseguite, questa è l'attivazione della foglia, il che significa che la foglia viene utilizzata per formare la risposta finale del modello. Una tabella è costruita dal numero di foglie e ogni riga è etichettata come attivata, se lo è - "1", se non lo è - "0".

Ho abbozzato alcune tesi di base su kozul, per coloro che hanno difficoltà a leggere libri in inglese, e un esempio in python di come funziona meglio, secondo la mia versione. Volete l'articolo?


 
Aleksey Vyazmikin #:
1. Cercare su Google la decomposizione della matrice qr, non è una cosa che si può dire in poche parole

2. Con questo metodo è possibile rimuovere al massimo un terzo delle funzionalità non necessarie.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Ho abbozzato alcune tesi di base su kozul, per coloro che hanno difficoltà a leggere libri in inglese, e un esempio in python di come funziona meglio, secondo la mia versione. Volete l'articolo?

Andate avanti.
mytarmailS #:
Ma dai...

Sto finendo un altro libro da aggiungere alla teoria.

perché dice che non c'è niente di più pratico di una buona teoria.

 
mytarmailS #:
1. Cercate su Google la decomposizione della matrice qr, non è una cosa che si può dire in poche parole

2. Con questo metodo è possibile rimuovere al massimo un terzo delle funzionalità non necessarie

1. Non sto chiedendo la decomposizione, ma la provenienza della matrice.

2. Mi sembra un'affermazione priva di fondamento. A mio parere, con il mio metodo è possibile rimuovere più di quanto sia necessario.

 
Aleksey Vyazmikin #:

1. Non sto chiedendo la decomposizione, ma la provenienza della matrice.

2. Sembra un'affermazione priva di fondamento. A mio parere, il mio metodo può rimuovere più di quanto sia necessario.

1 matrice con caratteristiche

2 stiamo parlando di caratteristiche linearmente dipendenti o di tutto?
 
mytarmailS #:
1 matrice di caratteristiche

2 stiamo parlando di caratteristiche linearmente dipendenti o di tutto?

1. Come si ottiene questa matrice? Quali sono i numeri presenti?

2. Sto parlando di regole. Nel mio approccio non mi interessa come e da cosa viene ricavata la regola, ma se la risposta è simile a un'altra nel campione di addestramento, non porta informazioni aggiuntive.

Perché un gran numero di segni è malvagio? Grafico interessante tratto da un libro su Kozul.

La probabilità di trovare lo stesso esempio nel campione di addestramento, a seconda del numero di caratteristiche.

Se si hanno più di 14 (o anche 10) caratteristiche, si ottengono molte regole che non possono essere ridotte senza perdite.


