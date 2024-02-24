L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 324
E cosa significa quando i risultati iniziano ad andare in turbolenza durante l'ottimizzazione genetica? :) Il grafico dovrebbe migliorare con il tempo
Forse è necessario diminuire o aumentare il passo. Cioè, o manca o non può uscire dalla fossa. Mi correggo, non so come è organizzato in MT.
E ha iniziato a verificarsi in tempi diversi durante l'esecuzione... È strano... tuttavia raggiunge il 100% per un mese su 5 minuti :) e il numero di operazioni raggiunge quasi 200. Non è esattamente una moneta. Ho notato una tale stranezza.
Ho anche notato la cosa strana, che forward 1/4 è sempre peggiore di 1/2, penso che sia a causa della quantità decrescente di storia per il backtest e non si riqualifica così tanto, ma è solo un'ipotesi.
Su M1 come si fa a fare progressi?
Ora è in esecuzione nel cloud, farò uno screenshot quando sarà finito
Ho delle strane sensazioni in diversi timeframes... Tuttavia ho il 100% per 5 min su 5 min :)
Probabilmente ho circa lo stesso -10-16%/mese. Solo che io non conto dal depo, ma dal volume dell'affare - penso che rifletta meglio la realtà. Bisogna contarli sulla spalla.
A proposito, io non uso la genetica. Il mio atteggiamento nei confronti dell'ottimizzazione automatica è prudente.
A proposito, io non uso la genetica. In generale, diffido dell'auto-ottimizzazione.
Che tipo di NS?
Anche NS? Che tipo di NS?
Non ancora NS. Logica, ma è già così complicato che non ce la faccio più. Un'ulteriore complicazione è una strada diretta verso il manicomio). Questo mi lascia con il Data Mining. Non c'è molta scelta).
Ecco perché ho preso NS, perché non posso affrontare tonnellate di codice con la logica )) come lasciare che mi venga tutto da solo.
Su M1, come va?
Su M1 è qualcosa di simile:
1. dobbiamo adattare la logica per il trading ad alta frequenza, il trailing non è sufficiente qui
2. Gli ordini di acquisto e vendita prevalgono su diverse corse, cosa può indicare il sovrallenamento, per i minuti 2 settimane di allenamento è troppo...
Sì...
Non ci ho mai pensato, ma è buono.