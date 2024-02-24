L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 324

Maxim Dmitrievsky:


E cosa significa quando i risultati iniziano ad andare in turbolenza durante l'ottimizzazione genetica? :) Il grafico dovrebbe migliorare con il tempo

Forse è necessario diminuire o al contrario aumentare il passo. Quindi o si perde o non si può uscire dalla fossa. Non so esattamente come questo sia organizzato in MT.
Yuriy Asaulenko:
E ha iniziato a verificarsi in tempi diversi durante l'esecuzione... È strano... tuttavia raggiunge il 100% per un mese su 5 minuti :) e il numero di operazioni raggiunge quasi 200. Non è esattamente una moneta. Ho notato una tale stranezza.


Ho anche notato la cosa strana, che forward 1/4 è sempre peggiore di 1/2, penso che sia a causa della quantità decrescente di storia per il backtest e non si riqualifica così tanto, ma è solo un'ipotesi.


 
Maxim Dmitrievsky:


Come va su M1?
Renat Akhtyamov:
Ora è in esecuzione nel cloud, farò uno screenshot quando sarà finito
 
Maxim Dmitrievsky:


Probabilmente ho circa lo stesso -10-16%/mese. Solo che io non conto dal depo, ma dal volume dell'affare - penso che rifletta meglio la realtà. Bisogna contarli sulla spalla.

A proposito, io non uso la genetica. Il mio atteggiamento nei confronti dell'ottimizzazione automatica è prudente.

Yuriy Asaulenko:

Che tipo di NS?
 
Maxim Dmitrievsky:

Non ancora NS. Logica, ma già così complicata che non ce la faccio più. Un'ulteriore complicazione è una via diretta all'ospedale psichiatrico). Rimane solo il Data Mining. Non c'è molta scelta).
Yuriy Asaulenko:
Ecco perché ho preso NS, perché non posso affrontare tonnellate di codice con la logica )) come lasciare che mi venga tutto da solo.
Renat Akhtyamov:
Su M1 è qualcosa di simile:

1. dobbiamo adattare la logica per il trading ad alta frequenza, il trailing non è sufficiente qui

2. Gli ordini di acquisto e vendita prevalgono su diverse corse, cosa può indicare il sovrallenamento, per i minuti 2 settimane di allenamento è troppo...

 
Maxim Dmitrievsky:


Sì...

Non ci ho mai pensato, ma è buono.

