L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2756
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho una funzione che cerca un modello/sequenza in un'altra stringa di grandi dimensioni, se viene trovata allora ITINA altrimenti False
illustrazione
Ho una funzione in Rk, ma è lenta per i calcoli di grandi dimensioni, o meglio ci sono addirittura diverse funzioni scritte in stili diversi....
Ecco come appaiono i dati di input, tra l'altro entrambe le stringhe possono essere di lunghezza arbitraria.
Ecco la prima funzione s1 scritta nello stile standard, chiaro ma macchinoso.
o la più elegante s2.
Entrambe fanno la stessa cosa.
Ho una domanda/richiesta: potete scrivere questa semplice funzione in rcpp per me?
come ha fatto Reshetov qualche decina di pagine fa.
(e non si tratta della libreria)
Ho una funzione che cerca un modello/sequenza in un'altra stringa di grandi dimensioni, se viene trovata allora ITINA altrimenti False
illustrazione
Ho una funzione in Rk ma è lenta per i calcoli di grandi dimensioni, anzi ci sono addirittura diverse funzioni scritte in stili diversi....
Ecco come appaiono i dati di input, tra l'altro entrambe le stringhe possono essere di lunghezza arbitraria.
Ecco la prima funzione s1 scritta nello stile standard, chiara ma macchinosa.
o qualcosa di più elegante come s2.
Entrambe fanno la stessa cosa
Ho una domanda/richiesta: potete scrivere questa semplice funzione in rcpp per me?
Non sono pronto a farlo, perché non ho tempo libero e non mi piace molto la codifica e il debug. E sarà più utile per voi capirlo da soli. Se posso, risponderò ad alcune domande tecniche specifiche.
Non sono pronto a occuparmene, perché non ho tempo libero e non mi piace molto la codifica e il debug. Sarà più utile per voi capire da soli. Se posso, risponderò ad alcune domande tecniche specifiche.
grazie per non avermi aiutato) L'ho capito da solo ed è fantastico )
Codice R
Codice Rcpp
Ho una domanda: come fare in modo che le variabili di input di pat dat accettino sia vettori numerici (come ora) che vettori di stringhe?
p.s. La funzione si è rivelata solo 6 volte più veloce (( pensavo che sarebbe stata almeno 100 volte più veloce ((((
grazie per non avermi aiutato) l'ho capito da solo ed è fantastico)
Codice R
Codice Rcpp
C'è una domanda: come fare in modo che le variabili di input di pat dat accettino sia vettori numerici (come ora) che vettori di stringhe?
p.s. La funzione si è rivelata solo 6 volte più veloce (( pensavo che sarebbe stata almeno 100 volte più veloce ((((
È possibile compilare il codice con R (compile). Ho ottenuto una velocizzazione del codice di quasi 3 volte.
Invece di for, usare foreach, caricando tutti i kernel.
È possibile compilare il codice R (compile). Ho ottenuto una velocizzazione del codice di quasi 3 volte.
Usare foreach invece di for, per caricare tutti i kernel.
da R 3.4 la compilazione di cmpfun è inclusa di default in tutto il codice Rhttps://stackoverflow.com/questions/41502721/could-someone-explain-what-compiling-in-r-is-and-why-it-would-speed-up-this-c
da R 3.4 la compilazione di cmpfun è inclusa di default in tutto il codice Rhttps:// stackoverflow.com/questions/41502721/could-someone-explain-what-compiling-in-r-is-and-why-it-would-speed-up-this-c
Da questo post capisco che ora sembra compilare sempre i pacchetti, che tra l'altro possono essere visti quando si aggiornano i pacchetti , la linea byte-compile e preparare il pacchetto per il caricamento pigro.
Ma credo che il codice utente NON venga compilato. Carichiamo le funzioni per fonte e non ho visto nella descrizione della fonte che la funzione da caricare è compilata.
Questo post ho capito che ora sembra sempre compilare i pacchetti, che tra l'altro può essere visto quando l'aggiornamento dei pacchetti , linea byte-compile e preparare il pacchetto per il caricamento pigro.
Ma credo che il codice utente NON venga compilato. Noi carichiamo le funzioni per fonte e non ho visto nella descrizione della fonte che la funzione da caricare è compilata.
hmm, ci proverò
C'è una domanda: come fare in modo che le variabili di input di pat dat accettino sia vettori numerici (come ora) che vettori di stringhe?
La prima idea di sovraccarico è quella di scrivere un'altra funzione con lo stesso nome ma con argomenti diversi. Non l'ho mai fatto in Rcpp, quindi non so se funzionerà. Probabilmente dovrò creare il codice C in un file separato e usare sourceCpp() invece di cppFunction().