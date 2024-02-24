L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2753
I punti della storia al di là dell'SB classico sono degni di particolare attenzione
anche, ma è necessario determinare la loro natura e descriverli in qualche modo in generale, per poter utilizzare un metodo adeguato che includa il MO
a mio parere, la teoria dei frattali è più vicina al corpo in questo caso
Che cosa ci fornirà il frattalismo?
Le proprietà delle serie frattali possono fornire spunti di riflessione.
Leggendo Mandelbrot, in generale non male, si possono iniziare a vedere i "modelli" che sono descritti da questa teoria.
Questi modelli sono diversi, ma condividono proprietà comuni
Il potere predittivo non è ovviamente dimostrato.
ed è già frattale, autosimile...
esattamente lo stesso grafico sulla scala dei minuti:
e in entrambi i sensi, da qualsiasi punto di partenza :-))
il prezzo tende a minimizzare le deviazioni (il mercato, dopo tutto, contratta a tutti i livelli e orizzonti temporali), quindi fate attenzione a dove queste deviazioni sono massime
Sapete cosa state facendo, avete persino inventato un indicatore.
Sarei interessato a elaborare questo aspetto nell'ambito del MO. E di altre proprietà. Forse farò qualcosa più tardi.Ok, vado, scriverò qualcosa con degli esempi più tardi.
Piccola aggiunta: l'SB si differenzia dall'SB classico in generale per il fatto che i flat sono vietati. Per ragioni economiche, un lungo movimento lungo l'orizzonte è impossibile.
Le proprietà nel nostro caso sono molto difficili o addirittura impossibili da formalizzare. Anche se è necessario scavare in questa direzione, non c'è ancora una risposta, se funziona o meno nel nostro caso. Per altri, compreso il meteo, funziona.
I punti della storia al di là del SB classico sono degni di particolare attenzione
cometa
;)
un altro modo di determinare i punti di riferimento, attraverso polinomi di grado 7-9 (non 2-3, ma non eccessivamente, o si andrà solo a smussare inavvertitamente):
- prendere una storia piuttosto grande (molte, molte barre)
- definire o specificare in qualche modo la parità del grado del polinomio
- assegnare pesi alle barre, dal più piccolo per le barre vecchie al più grande per quelle nuove. In modo lineare o esponenziale, purché non siano uguali.
- applicare l'ISC
voilà - cerchiamo barre valide in prossimità di punti speciali (vertici e inflessioni).
Questi repertori saranno repertori di biforcazione, e dopo di essi dovremo cercare gli attrattori e regolare la finestra su di essi, fino alla prossima biforcazione.
in termini di dinamica non lineare o altro.
per inserire questa finestra nel modus operandi e fare previsioni per il prossimo futuro.
Gli attrattori saranno chiari solo da qualche parte dopo la metà di questo pezzo autoaffine del grafico, prima di allora non sarà chiaro nulla, o agirà uno più grande o più piccolo.
Probabilmente esiste un modo semplice dal punto di vista algoritmico per tenere conto di tutto negli esempi di addestramento, senza doversene preoccupare.
Non capisco perché siate così ossessionati da windows. A proposito di windows - questo è per microsoft :-)
Hai scelto un punto di riferimento, è da lì che devi contare. Ti interessa il destino personale del tuo account/serie/transazione personale. Questa è la cosa principale.
Più un conto vive, più bisogna scavare in profondità. Voi stessi, quando indossavate i pantaloni corti, pensavate che una settimana fosse vicina all'eternità; ora le settimane sono come un battito di ciglia;