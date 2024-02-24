L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2753

Maxim Kuznetsov #:

I punti della storia al di là dell'SB classico sono degni di particolare attenzione


anche, ma è necessario determinare la loro natura e descriverli in qualche modo in generale, per poter utilizzare un metodo adeguato che includa il MO

a mio parere, la teoria dei frattali è più vicina al corpo in questo caso

Valeriy Yastremskiy #:

Che cosa ci fornirà il frattalismo?

Le proprietà delle serie frattali possono fornire spunti di riflessione.

Leggendo Mandelbrot, in generale non male, si possono iniziare a vedere i "modelli" che sono descritti da questa teoria.

Questi modelli sono diversi, ma condividono proprietà comuni

Il potere predittivo non è ovviamente dimostrato.

 
Maxim Dmitrievsky #:

ed è già frattale, autosimile...

esattamente lo stesso grafico sulla scala dei minuti:

e in entrambi i sensi, da qualsiasi punto di partenza :-))

il prezzo tende a minimizzare le deviazioni (il mercato, dopo tutto, contratta a tutti i livelli e orizzonti temporali), quindi fate attenzione a dove queste deviazioni sono massime

Maxim Kuznetsov #:

Sapete cosa state facendo, avete persino inventato un indicatore.

Sarei interessato a elaborare questo aspetto nell'ambito del MO. E di altre proprietà. Forse farò qualcosa più tardi.

Ok, vado, scriverò qualcosa con degli esempi più tardi.
 

Piccola aggiunta: l'SB si differenzia dall'SB classico in generale per il fatto che i flat sono vietati. Per ragioni economiche, un lungo movimento lungo l'orizzonte è impossibile.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Le proprietà delle serie frattali possono fornire indicazioni su

Ho letto Mandelbrot, in generale non male, si può iniziare a vedere i "modelli" che sono descritti da questa teoria.

Questi modelli sono diversi, ma condividono proprietà comuni

il potere predittivo, ovviamente, non è dimostrato.

Le proprietà nel nostro caso sono molto difficili o addirittura impossibili da formalizzare. Anche se è necessario scavare in questa direzione, non c'è ancora una risposta, se funziona o meno nel nostro caso. Per altri, compreso il meteo, funziona.

 
Maxim Kuznetsov #:

I punti della storia al di là del SB classico sono degni di particolare attenzione


cometa

;)

 

un altro modo di determinare i punti di riferimento, attraverso polinomi di grado 7-9 (non 2-3, ma non eccessivamente, o si andrà solo a smussare inavvertitamente):

- prendere una storia piuttosto grande (molte, molte barre)

- definire o specificare in qualche modo la parità del grado del polinomio

- assegnare pesi alle barre, dal più piccolo per le barre vecchie al più grande per quelle nuove. In modo lineare o esponenziale, purché non siano uguali.

- applicare l'ISC

voilà - cerchiamo barre valide in prossimità di punti speciali (vertici e inflessioni).

Maxim Kuznetsov #:

Questi repertori saranno repertori di biforcazione, e dopo di essi dovremo cercare gli attrattori e regolare la finestra su di essi, fino alla prossima biforcazione.

in termini di dinamica non lineare o altro.

per inserire questa finestra nel modus operandi e fare previsioni per il prossimo futuro.

Gli attrattori saranno chiari solo da qualche parte dopo la metà di questo pezzo autoaffine del grafico, prima di allora non sarà chiaro nulla, o agirà uno più grande o più piccolo.

Probabilmente esiste un modo semplice dal punto di vista algoritmico per tenere conto di tutto negli esempi di addestramento, senza doversene preoccupare.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Questi repertori saranno repertori di biforcazione e dopo di essi dovremo cercare gli attrattori e adattare la finestra ad essi, fino alla prossima biforcazione.

in termini di dinamica non lineare o altro.

per inserire questa finestra nel modus operandi e fare previsioni per il prossimo futuro.

Gli attrattori saranno chiari solo da qualche parte dopo la metà di questo pezzo di grafico autoaffine, prima di allora non sarà chiaro nulla, o ne agirà uno più grande.

Non capisco perché siate così ossessionati da windows. A proposito di windows - questo è per microsoft :-)

Hai scelto un punto di riferimento, è da lì che devi contare. Ti interessa il destino personale del tuo account/serie/transazione personale. Questa è la cosa principale.

Più un conto vive, più bisogna scavare in profondità. Voi stessi, quando indossavate i pantaloni corti, pensavate che una settimana fosse vicina all'eternità; ora le settimane sono come un battito di ciglia;

