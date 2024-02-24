L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2632
Gli alberi cercano le suddivisioni ordinando ogni colonna.
Apparentemente si dovrebbe prendere il maggior numero possibile di colonne e riempire NAN in quelle righe dove non sono usate. Se il modello può gestire NAN.
O con qualcos'altro: -INF, 0, +INF... in modo che tutte le righe inutilizzate siano dallo stesso lato quando si ordina.
Questo è più o meno comprensibile. Vorrei un approccio più creativo o qualcosa del genere. Ci sono molti nuovi compiti come lavorare con scene video di diversa lunghezza, ecc.
Cosa vuoi dire? Descrivere il problema
Per esempio, voglio alimentare il classificatore con pezzi di prezzo in ingresso non di una lunghezza fissa in barre (o in collegamenti di un modello a zigzag), ma a partire da qualche momento significativo.
Le reti di ricorsi sono adatte, come molti-a-molti
Le regole associative dovrebbero essere ok, mostrerò un esempio
I dati sono sotto forma di una lista, ogni riga è un vettore con osservazioni di qualsiasi lunghezza.
il codice per cercare modelli sotto forma di regole di associazione
le regole
L'algoritmo cerca associazioni tra elementi indipendentemente dal loro ordine...
Ci sono algoritmi order-aware, ma sono avidi.
O se vuoi di più, c'è un sistema di raccomandazione chiamato recommenderlab, ma non ci sono entrato.
Le reti ricorrenti sono adatte, il tipo molti-a-molti
Grazie, darò un'occhiata.
Naturalmente, mi piacerebbe avere una specie di testo di revisione sull'argomento, con una descrizione e un confronto degli approcci (non c'è niente di male nel desiderare). In teoria, dovrebbe esserci un testo del genere da qualche parte, ma finora non l'ho trovato.
Naturalmente, mi piacerebbe avere un testo di revisione sull'argomento, con una descrizione e un confronto degli approcci (non c'è niente di male nel desiderare). In teoria, dovrebbe esserci un testo del genere da qualche parte, ma finora non l'ho trovato.
Io ho visto solo degli input-output di lunghezza variabile in tali reti, e questo è puramente una recensione, senza entrare nel merito.per l'elaborazione di testi, traduzioni
Eppure, con noi, l'ordine è importante. Si può sempre per esempio ottenere SB mescolando gli incrementi in modo casuale.
Mi sono anche ricordato che credo che tu abbia scritto qui qualche tempo fa sull'estrazione di modelli sequenziali e sul problema dell'allineamento delle sequenze che ne deriva. Sembra anche essere uno dei metodi per risolvere il problema. Anche se l'appartenenza delle sequenze a una classe non significa necessariamente la loro somiglianza.
Eppure, con noi, l'ordine è importante. È sempre possibile, per esempio, ottenere SB mescolando gli incrementi in modo casuale.
Mi sono anche ricordato che una volta hai scritto qui sull'estrazione di modelli sequenziali e sul problema dell'allineamento delle sequenze. Sembra anche essere uno dei metodi per risolvere il problema. Anche se l'appartenenza delle sequenze a una classe non significa necessariamente la loro somiglianza.
Scaturita una strategia d'oro dal mercato ))
Curva maiuscola nel mio tester.
l'ha gettato in tslab per avere un aspetto migliore
Sembra che sia un buon abbinamento.
Ho guardato gli scambi.
L'ho guardato come se fosse un trader manuale con una seduta estremamente lunga e un vago algoritmo di trading...
Forrest certamente non ha potuto identificare nulla, ma è stato interessante e informativo )))
Le reti ricorrenti sono adatte, di tipo molti-a-molti
Potrebbe essere utile... Ho un molti-a-molti senza ricorrenza. E nessun livello di convoluzione. E ho scelto questo modello dopo aver analizzato il meccanismo della rete neurale. Stiamo cercando un denominatore comune, vero? Argomentare.