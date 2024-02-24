L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3016
Gli alberi, invece, sono costruiti in modo indipendente e poi le risposte vengono pesate nelle foglie. Non ho lavorato con una foresta, ma con un singolo albero. Non ho mai sentito parlare di una foresta sulla genetica.
Se hai una foresta, pesi nuovamente il modello dopo la costruzione? Oppure si prende semplicemente il valore medio delle foglie attivate?
È questo il punto: quando seleziono una foglia, tengo conto della stabilità e dell'uniformità della distribuzione delle risposte nel corso della storia. Creo degli indicatori bidimensionali e li valuto in modo aggregato. Pertanto, le foglie senza risposte sono un evento estremamente raro per me.
Mi sembra che si possano facilmente salvare le foglie, creando migliaia di alberi, e lavorare solo con quelle.
Se la media di tutti gli alberi è > di quella richiesta, la uso per i calcoli di bilanciamento.
Come si misura l'uniformità? La deviazione da una linea retta tra il primo e l'ultimo punto di equilibrio? E probabilmente il totale deve essere moltiplicato per l'equilibrio?
Si differenzia per il fatto che non si cerca di utilizzare la migliore divisione del predittore, ma diverse varianti della migliore. In questo modo gli split vengono fatti in sequenza e il successo dellavalutazione viene fatto sullafoglia, se ho capito bene l'algoritmo. Se la generazione ha successo, i predittori più vicini alla foglia vengono tagliati e la costruzione viene ripetuta. Non posso analizzare l'algoritmo in dettaglio - non sono l'autore. Ma, secondo l'idea, questo approccio è migliore della randomizzazione in teoria.
Sì. A volte uso 1 albero per la velocità. Ora di solito uso diversi alberi.
Se la media di tutti gli alberi > è desiderata, la uso per i calcoli del bilanciamento.
Come si misura l'uniformità? La deviazione da una linea retta tra il primo e l'ultimo punto di equilibrio? E probabilmente il totale deve essere moltiplicato per il bilanciamento?
Per quanto mi ricordo, il campione è diviso per anni e si costruisce un bilancio per indicatori finanziari, ogni bilancio è valutato da diverse metriche, tra cui l'argomento che hai detto, ci sono criteri di tolleranza, e se tutte le sezioni (anni nel mio caso) tutto è buono, allora la foglia è accettata nella base fogliare.
Per quanto ricordo, il campione viene diviso per anni e viene costruito un bilancio per indicatori finanziari, ogni bilancio viene valutato in base a diverse metriche, tra cui l'argomento che hai detto tu, ci sono dei criteri di ammissione, e se tutto è buono per tutte le trame (anni nel mio caso), allora la foglia viene accettata nella base foglia.
Cosa c'entra questo con una singola foglia? Gli esempi nella foglia non descrivono uniformemente l'intero anno, ma ad esempio 2 esempi a gennaio, 27 a febbraio e 555 a dicembre.
Se si prende come base la linea di equilibrio di tutte le foglie, a dicembre per questa foglia ci sarà ovviamente la crescita principale e la deviazione dalla linea retta sarà molto forte.
Se si prende come base la linea di equilibrio di questa sola foglia, si può ottenere un'uniformità, ma la partecipazione all'uniformità complessiva è difficile da determinare.
Naturalmente abbiamo a che fare con intervalli, e più piccoli sono, maggiore è la possibilità che ci siano pochissimi esempi. Occorre un certo equilibrio di ragionevolezza su questo tema; a quel punto ho deciso che un anno sarebbe stato ottimale perché il foglio mostrasse la sua efficacia. In genere è normale che in alcuni mesi non ci siano segnali, soprattutto se ci sono predittori che descrivono le TF superiori.La combinazione delle foglie in ensemble è un compito a parte.
1) Le regole possono essere estratte da quelle in legno e le statistiche di ciascuna possono essere calcolate, quelle degli HC no.
2) Le persone di legno imparano velocemente, i NS no.
Chi avrebbe mai pensato che quando si conosce il contesto, si può fare trading anche sulle medie mobili)))))
I prezzi di entrata e di uscita sono calcolati da mashka e ohlc e nient'altro, chi l'avrebbe mai detto? Io no di certo... ma tutto viene con l'esperienza.
Il cervello è il modus operandi più forte (finora), ricordatelo.