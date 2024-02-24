L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2447

elibrarius:

Che tipo di funghi mangia?

Qualsiasi impulso in un grande insieme creerà fenomeni ondulatori. La modulazione è applicabile.
 
mytarmailS:

Non funzionerà.

se si scava un po' più a fondo, potrebbe funzionare.

 
Rorschach:

se si scava un po' più a fondo, potrebbe funzionare.

Per esempio
 

Guarda questa voce. Sono stati fatti punti abbastanza realistici!


 
mytarmailS #:
Per esempio

Fourier/Wavelet


Il mio metodo

Se "vedo" meglio di altri, posso trovare qualcosa?

 
Rorschach #:

Fourier/Wavelet


Il mio metodo

Se "vedo" meglio di altri, posso trovare qualcosa?

Non credo, perché per un buon guadagno bisogna vedere il futuro, o almeno la sua probabilità con alte probabilità di successo. Altrimenti, anche se hai un olgaritmo super levigante, è poco utile :-(.
 
Rorschach #:

Fourier/Wavelet

Il mio metodo

Se "vedo" meglio di altri, posso trovare qualcosa?

No. Non importa come "guardi" gli spettri, non c'è ripetibilità nei successivi movimenti di prezzo dopo il modello attuale, spettrale o altro. Quindi, dovremmo o complicare il modello, per esempio per aumentare la sua dimensione e affrontare la "maledizione della dimensionalità" (leggi wiki) o risolvere il problema dell'invarianza di TF, cioè essere in grado di trasformare i dati in modo da ottenere lo stesso modello sia nei giorni della settimana che nei minuti, il segnale ach ach può essere utile qui a proposito...
Ci sono molti altri modi, sto andando tutti insieme
 
L'analisi dei cluster di volume è uno di questi modi. I dati su M1 e D1 sono gli stessi, o meglio i modelli. E questo rende questa analisi vantaggiosa....
 

Per cercare i modelli, devi prima padroneggiare almeno i modi più basilari di trasformare i dati...

Il cervello lo fa senza pensare, ma l'algoritmo deve farlo

Uno, un modello, ma quanti gradi di libertà, non ho nemmeno rimosso la tendenza, l'ho ruotata ecc.....

Ora capite quanto sia stupido dare in pasto gli ultimi n valori ad AMO e aspettare un miracolo?

Anche se lo faccio, mi pento, perché è il modo più facile, e non ha bisogno di pensare, e il risultato è prevedibile...

Mihail Marchukajtes #:

Guarda questa voce. Sono stati fatti dei punti piuttosto realistici!


Divorziato. "Venditore di torte" - guarda dalle 19:30 - è quello di cui sta parlando lui stesso.

Beh, la sciocchezza chiamata "mercato efficiente" non sa affatto di cosa si tratta. Non capisce che questa fallacia (la teoria del "mercato efficiente") è essa stessa uno strumento di corruzione. Non è riuscito a capirlo.

