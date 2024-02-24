L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2447
Che tipo di funghi mangia?
Non funzionerà.
se si scava un po' più a fondo, potrebbe funzionare.
se si scava un po' più a fondo, potrebbe funzionare.
Guarda questa voce. Sono stati fatti punti abbastanza realistici!
Per esempio
Fourier/Wavelet
Il mio metodo
Se "vedo" meglio di altri, posso trovare qualcosa?
Per cercare i modelli, devi prima padroneggiare almeno i modi più basilari di trasformare i dati...
Il cervello lo fa senza pensare, ma l'algoritmo deve farlo
================
Uno, un modello, ma quanti gradi di libertà, non ho nemmeno rimosso la tendenza, l'ho ruotata ecc.....
Ora capite quanto sia stupido dare in pasto gli ultimi n valori ad AMO e aspettare un miracolo?
Anche se lo faccio, mi pento, perché è il modo più facile, e non ha bisogno di pensare, e il risultato è prevedibile...
Guarda questa voce. Sono stati fatti dei punti piuttosto realistici!
Divorziato. "Venditore di torte" - guarda dalle 19:30 - è quello di cui sta parlando lui stesso.
Beh, la sciocchezza chiamata "mercato efficiente" non sa affatto di cosa si tratta. Non capisce che questa fallacia (la teoria del "mercato efficiente") è essa stessa uno strumento di corruzione. Non è riuscito a capirlo.