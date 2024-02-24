L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2383

Maxim Dmitrievsky:

nessun download del terminale?

grazie

Vitaly Muzichenko:

Test su 10 anni di quotazioni M5 ... Dovrebbero nascondere il terminale da loro prima che creino problemi al bilancio familiare.

Oh, merda... Esperto, vai a ottimizzare la stocastica
 
Vitale, hai bisogno di aiuto?)
 
Fast235:
Vital, serve aiuto?)

No, l'ultima volta che ho ottimizzato è stato nel 2015, a quel tempo avevo poca esperienza e non ero particolarmente consapevole dell'auto-inganno. E tutto questo era su mt4, ora è divertente che ho ottimizzato in mt4.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ho trovato un modo per generare tali regole che funzionano sia sul vassoio che sul test, infine MLEEP....

ilmio broker, il mio vassoio e il mio test



Il tuo broker i tuoi dati e il test in 9 anni passa !!!

Graal found!!!!!!!

La cosa divertente è che io sarò via dal forum domani, circa un mese, molto sfortunatamente (voglio condividere ma non c'è tempo, quando posso scrivere cosa fare e come farlo ...


Per un trading confortevole, è necessario fare 200-400 di queste regole(o pattyrene se volete)

Per capire la scala, il mio debole portatile può estrarre 5-8 regole al giorno

 
Maxim Dmitrievsky:

Non puoi scaricare il terminale?

Provato una volta, un paio di giorni)))) Dipende dal broker, e onestamente non ho avuto un download di 10 anni su 4k. Solo 5 o 6 anni.

 
mytarmailS:


Per scambiare comodamente hai bisogno di estrarre 200-400 di queste regole(o patroni se vuoi).

Per darvi un'idea della scala, il mio debole portatile può estrarre 5-8 regole in un giorno.

Torna) le regole hanno bisogno di più multipli. Anche se vi mostrerà il modo giusto per iniziare)

 
Valeriy Yastremskiy:

Provato una volta, un paio di giorni)))) Dipende dal broker, e onestamente non potrei ottenere 10 anni su un download 4k da metaquotes. Solo 5 o 6 anni.

Solo attraverso il consulente. In modalità zecche reali. Ho alcuni tentativi. Non è conveniente, ma posso usare qualsiasi formato di output che voglio.

In idea, si dovrebbero memorizzare tutte le zecche nel database e caricarvi periodicamente quelle nuove, ma per ora non posso...).

Valeriy Yastremskiy:

Provato una volta, un paio di giorni)))) Dipende dal broker, e onestamente non potrei ottenere 10 anni su un download 4k da metaquotes. Solo 5 o 6 anni.

Non so se è vero o no, ma sono sicuro che lo sono).

 
Aleksey Nikolayev:

Solo attraverso un consulente. In modalità zecche reali. Da diversi tentativi. Non è conveniente, ma posso creare qualsiasi formato di output necessario.

In idea, tutte le zecche dovrebbero essere memorizzate nel database e le nuove dovrebbero essere periodicamente scaricate lì, ma finora non ci riesco...).

Sì, e MA con una grande media aiuta. Anche se a volte va fuori dai limiti, ma aspetta e tutto funziona.

In teoria, è maturata da tempo la necessità di normali banche dati di verbali di meta-citazioni, aggiornate almeno una volta all'anno. Non è così costoso).

Maxim Dmitrievsky:

Diverse persone in generale hanno sempre un sacco di problemi personali irrisolti, non necessariamente per condividerli )

Volevo condividere le metacitazioni. Avrebbero potuto rendere il servizio più fedele ai clienti).

Valeriy Yastremskiy:

Sì, e il MA con più media aiuta. Anche se a volte esce dai limiti, ma aspetta e funziona.

In teoria, la necessità di basi normali di verbali da meta-citazioni è attesa da tempo, almeno una volta all'anno aggiornate. Non è così costoso).

Io circa il metakvotov ha voluto condividere. Potrebbero già rendere il servizio più fedele ai clienti).

Il 4 non si è sviluppato per molto tempo, dovresti saperlo.

