L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2383
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
nessun download del terminale?
grazie
Test su 10 anni di quotazioni M5 ... Dovrebbero nascondere il terminale da loro prima che creino problemi al bilancio familiare.
Vital, serve aiuto?)
No, l'ultima volta che ho ottimizzato è stato nel 2015, a quel tempo avevo poca esperienza e non ero particolarmente consapevole dell'auto-inganno. E tutto questo era su mt4, ora è divertente che ho ottimizzato in mt4.
Ho trovato un modo per generare tali regole che funzionano sia sul vassoio che sul test, infine MLEEP....
ilmio broker, il mio vassoio e il mio test
Il tuo broker i tuoi dati e il test in 9 anni passa !!!
Graal found!!!!!!!
La cosa divertente è che io sarò via dal forum domani, circa un mese, molto sfortunatamente (voglio condividere ma non c'è tempo, quando posso scrivere cosa fare e come farlo ...
Per un trading confortevole, è necessario fare 200-400 di queste regole(o pattyrene se volete)
Per capire la scala, il mio debole portatile può estrarre 5-8 regole al giorno
Non puoi scaricare il terminale?
Provato una volta, un paio di giorni)))) Dipende dal broker, e onestamente non ho avuto un download di 10 anni su 4k. Solo 5 o 6 anni.
Per scambiare comodamente hai bisogno di estrarre 200-400 di queste regole(o patroni se vuoi).
Per darvi un'idea della scala, il mio debole portatile può estrarre 5-8 regole in un giorno.
Torna) le regole hanno bisogno di più multipli. Anche se vi mostrerà il modo giusto per iniziare)
Provato una volta, un paio di giorni)))) Dipende dal broker, e onestamente non potrei ottenere 10 anni su un download 4k da metaquotes. Solo 5 o 6 anni.
Solo attraverso il consulente. In modalità zecche reali. Ho alcuni tentativi. Non è conveniente, ma posso usare qualsiasi formato di output che voglio.
In idea, si dovrebbero memorizzare tutte le zecche nel database e caricarvi periodicamente quelle nuove, ma per ora non posso...).
Provato una volta, un paio di giorni)))) Dipende dal broker, e onestamente non potrei ottenere 10 anni su un download 4k da metaquotes. Solo 5 o 6 anni.
Non so se è vero o no, ma sono sicuro che lo sono).
Solo attraverso un consulente. In modalità zecche reali. Da diversi tentativi. Non è conveniente, ma posso creare qualsiasi formato di output necessario.
In idea, tutte le zecche dovrebbero essere memorizzate nel database e le nuove dovrebbero essere periodicamente scaricate lì, ma finora non ci riesco...).
Sì, e MA con una grande media aiuta. Anche se a volte va fuori dai limiti, ma aspetta e tutto funziona.
In teoria, è maturata da tempo la necessità di normali banche dati di verbali di meta-citazioni, aggiornate almeno una volta all'anno. Non è così costoso).
Diverse persone in generale hanno sempre un sacco di problemi personali irrisolti, non necessariamente per condividerli )
Volevo condividere le metacitazioni. Avrebbero potuto rendere il servizio più fedele ai clienti).
Sì, e il MA con più media aiuta. Anche se a volte esce dai limiti, ma aspetta e funziona.
In teoria, la necessità di basi normali di verbali da meta-citazioni è attesa da tempo, almeno una volta all'anno aggiornate. Non è così costoso).
Io circa il metakvotov ha voluto condividere. Potrebbero già rendere il servizio più fedele ai clienti).
Il 4 non si è sviluppato per molto tempo, dovresti saperlo.