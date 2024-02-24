L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2251
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
mappare la serie in un altro spazio (distribuzione?)
Sì, in un altro spazio, non conosco la distribuzione...
perché le etichette di classe? perché i codificatori?
Sì, in un altro spazio, non conosco la distribuzione...
perché le etichette di classe? perché i codificatori?
avete bisogno di buoni campioni di vendita e di acquisto, ecco perché le etichette
cioè la distribuzione dei punti in quello spazio, di solito si sceglie la normale multivariata.
Probabilmente non funzionerà, ma è divertente.
Cosa fai se l'anno prossimo il modello cambia? niente, non puoi tirarlo fuori dall'anno in corso
Bisogna prendere l'intera storia, scomporla in cluster, equalizzare il numero di campioni in ogni cluster, poi generare esempi da essi e addestrarli. Questo sarà +- costante, in teoria.
avete bisogno di buoni esempi di vendita e di acquisto, quindi i marchi
sono la distribuzione dei punti in questo spazio, di solito ..............
Beh sì, sono d'accordo che l'idea specifica è così-so....
========================
Qual è il tuo robot sulle distribuzioni?
Beh sì, sono d'accordo che l'idea specifica è così-so....
========================
Qual è il tuo robot sulle distribuzioni?
è una bella idea, su dati normali, non casuali.
Funziona solo sugli euro, non tanto sugli altri.
Io uso coder invece di gmm, non l'ho ancora fatto.
Kak prikrepiti strumento BTC/USD?
codificatore invece di gmm. Formazione 2 mesi, test 5 anni.
È un po' più difficile prendere l'architettura. Uno strato singolo non ha funzionato affatto bene, ho aggiunto un secondo strato, ed è andata meglio
normali strati feedforward.
codificatore invece di gmm. Formazione 2 mesi, test 5 anni.
È un po' più difficile prendere l'architettura. Il singolo strato non ha funzionato bene per niente, ho aggiunto un secondo strato ed è andata meglio
I soliti strati feedforward.
Ho la sensazione che il grafico sia più fluido con gmm...
Perché c'è un neurone, puoi spiegarlo con un diagramma a blocchi?
un singolo strato può risolvere solo problemi lineari
Mi sembra che il grafico gmm sia più liscio...
Perché c'è un neurone, puoi spiegare il diagramma a blocchi?
Uno strato può risolvere solo problemi lineari
Mi aspetterei di più da loro
il codificatore è una neuronica
non capirete nulla comunque, ma ecco la struttura
il codificatore è un neurone.
Sul serio? ))))) mi prendi in giro o cosa? ))
non capireste.
È per questo che ti dico, dimmi solo cosa ti aspettavi, perché pensavi che avrebbe funzionato, lo schema a blocchi è perfetto...
E il codice non ha familiarità con la Bibbia in una lingua che non è familiare, ovviamente, difficile da capire.
Davvero? ))))) Mi stai prendendo in giro o cosa? ))
Ecco perché ti dico cosa ti aspettavi e perché pensavi che avrebbe funzionato...
È difficile capire il codice in una lingua che non si conosce.
Voglio dire, mi stai prendendo in giro?